Eberswalde (kä). Großer Bahnhof am Montagvormittag in der Finower Schulstraße. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit nahmen Kinder und Erzieherinnen der städtischen Kita „Nesthäkchen“ ihr altes und zugleich völlig neues Domizil in Besitz. Für die gelungene Rundumerneuerung der Einrichtung gab es viele Dankes- und Lobesworte. Kinder und Offi zielle pfl anzten nach der Schlüsselübergabe gemeinsam eine Gingko-Baum am Kitaeingang. Rund 1,7 Millionen Euro haben Umbau, Anbau und Neuausstattung insgesamt gekostet. Die Stadt brachte selbst rund eine Million Euro auf. Für die Baukosten gab es einen Zuschuss in Höhe von gut 700.000 Euro je zur Hälfte von Bund und Land aus dem Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost. Für Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider ist das Geld im „Nesthäkchen“ gut und sinnvoll angelegt. Sie brachte an diesem Tag weitere Fördermittelzusagen in Höhe 3,3 Millionen Euro mit, unter anderem für die Waldsportanlage in Finow. Im Land Brandenburg und ganz konkret im Eberswalder Stadtteil Finow kann man im Gegensatz zu manch anderen Großprojekten tatsächlich noch in einem zuvor geplanten Kosten- und Zeitrahmen bauen. Der Beweis dafür ist die Komplettsanierung zuzüglich eines Anbaus in der Kita „Nesthäkchen“. Exakt 399 Tage sind zwischen dem Baubeginn am 27. Juli vergangenen Jahres bis zum 29. August 2016, dem Tag der Bauabnahmen, vergangen. Über ein Jahr waren die Finower Kinder also in Ausweicheinrichtungen untergebracht. Umso größer die Freude, dass nun der Einzug in das alte und zugleich neue Zuhause am Montag dieser Woche gefeiert werden konnte. Mit einem Kostenumfang von rund 1,7 Millionen Euro, davon 1,55 Millionen Euro für das Gebäude, 50.000 Euro für die Freianlagen und 100.000 Euro für neue Möbel ist der Um- und Neubau der Kita das größte Hochbauprojekt der Stadt innerhalb des letzten Jahres gewesen. Für die Baumaßnahme gab es einen Zuschuss in Höhe von gut 700.000 Euro, je zur Hälfte von Bund und Land aus dem Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost. Kein Wunder also, dass die Nesthäkchen- Kinder am Montag nicht nur die Rathausspitze mit Bürgermeister Friedhelm Boginski und Baudezernentin Anne Fellner, etliche Finower Stadtverordnete sowie Vertreter der Planungs- und Bauunternehmen begrüßen konnten. Extra aus Potsdam war nämlich auch Brandenburgs Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider gekommen, um sich davon zu überzeugen, dass die Fördermittel gut angelegt sind. „Ich kenne zwar den Zustand vorher nicht, aber dieses Bauvorhaben kann sich im Vergleich zu anderen wirklich sehen lassen. Ich fi nde es ganz toll, wenn wir unseren Kindern solche Bedingungen bieten können“, sagte sie nach einem Rundgang, der von Kita- Leiterin Marion Brückner angeführt wurde. In der Tat können sich Kinder, Eltern und Erzieherinnen der städtischen Einrichtung über eine erhebliche Verbesserung der Bedingungen freuen. „So viel Licht und endlich ein Bewegungsraum, den sich alle so sehr gewünscht haben“, nannte Marion Brückner nur zwei der zahlreichen aber wichtigen Neuerungen und berichtete von begeisterten Reaktionen der Eltern, die ihre Kinder am Morgen des Wiedereröffnungstages in die Kita gebracht hatten. Auch wenn sich die Kita-Fläche durch den neuen Bewegungsraum erheblich vergrößert hat, bleibt die Zahl der zu betreuenden Kinder annähernd gleich. Das 13-köpfi ge Erzieherinnenteam um die Kita-Leiterin kümmert sich hier fortan um insgesamt 88 Kinder, dabon 32 im Krippenalter und 56 Kindergartenkinder. Für Eberswaldes Bürgermeister ist das Projekt „Nesthäkchen“ unterdessen die Fortsetzung einer Reihe von beträchtlichen Investitionen im Stadtteil Finow. „Wir haben in den letzten Jahren in Finow kräftig saniert“, betonte er mit Blick auf die „Villa Kunterbunt“ und die Grundschule Finow und dankte nicht nur den Planungs- und Baufi rmen, sondern auch den zuständigen Mitarbeiterteams im Rathaus sowie den Kitas „Pusteblume“ und „Gestiefelter Kater“ für die vorübergehende Aufnahme der Nesthäkchen-Kinder.