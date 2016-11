Eberswalde (e.b./kä). Es waren einmal ein alter Mann und eine böse alte Frau. Die hatten zwei Töchter, Nastjenka, die Tochter des alten Mannes und Marfuschka, die Tochter der bösen Alten. Und dann ist da noch Iwan, an Eitelkeit kaum zu übertreffen. Er ist auf dem Weg in das Dorf, wo Nastjenka und Marfuschka leben, um sich dort eine Braut zu suchen. Auf dem Weg zum Dorf trifft Iwan ein Waldmännlein und so nimmt das Abenteuer seinen Lauf... Die Proben der Eberswalder Waggon-Komödianten zu dem Märchen „Väterchen Frost“ sind derzeit in vollem Gange. Die kleinen sowie auch großen Akteure legen sich richtig ins Zeug und bieten den Zuschauern mit dem Märchen jede Menge Spannung aber auch viele lustige Szenen. Alle großen und kleinen Märchenfreunde sind eingeladen, gemeinsam mit den Waggon- Komödianten, dieses Märchenabenteuer zu bestehen. Die Auftrittstermine sind am 3. und 4. Dezember, am 9. Dezember und am 17. Dezember 2016. Die genauen Zeiten und Auftrittsorte stehen auf der Homepage www.waggon-komoedianten. beepworld.de. Eintrittskarten gibt es ab sofort jeden Dienstag und Freitag, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Saal des Theatervereins in der Eisenbahnstraße 37 auf dem Gelände des DB. Werkes in Eberswalde. Die Geschichte der Waggon- Komödianten reicht übrigens bis ins Jahr 1948 zurück. Schon damals agierte das ehemalige Arbeitertheater in den Räumlichkeiten des Reichsbahn- Ausbesserungs-Werkes (RAW) Eberswalde und des späteren Fahrzeuginstandsetzungswerkes der Deutschen Bahn AG. Seit 1995 tritt die Theatergruppe unter dem Namen „Waggon- Komödianten“ e.V. auf. Rund 40 Mitglieder zählt der Verein, der nach dem Verkauf des DBWerkes an das neu gegründete Eberswalder Bahnwerk zum 1. Januar 2017 wohl auch künftig in seinen angestammten Räumen in der Eisenbahnstraße verbleiben kann. Wie vom Vereinsvorsitzenden Bernd Stürmer zu erfahren war, hat es bereits eine mündliche Zusage der künftigen Werkleitung über eine weitere Nutzung der Räume gegeben. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagt Stürmer, der zudem auch auf das Engagement der bisherigen DB-Werkleitung zum Erhalt der Räumlichkeiten verweist.