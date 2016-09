Eberswalde (kä). Ein Tortenanschnitt, Musik verschiedener Genres für jede Altersgruppe, eine Zootierparade und ein umfangreiches Kinderprogramm mit Sport und Spaß - das waren die Zutaten zum vierten Stadtteilfest Westend, das der Stadtteilverein am vergangenen Wochenende auf die Beine gestellt hatte. Eröffnet wurde es wieder mit dem traditionellen Tortenanschnitt am Freitagnachmittag mit Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, Vizelandrat Carsten Bockhardt und dem Vorsitzenden des Westendvereins, Danko Jur. Während der Bürgermeister auf die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements in den Stadtteilen hinwies, dankte Bockhardt vor allem den Sponsoren, ohne die ein solches Fest nicht zu stemmen sei. Finanziers des Events waren freilich auch die Stadt Eberswalde und der Landkreis Barnim. An beiden Festtagen strömten zahlreiche Gäste zu den verschiedenen Veranstaltungshighligts auf das Areal neben dem alten Busbahnhof. Am Ende konnten laut Veranstalter insgesamt gut 3.000 Besucher bei der mittlerweile vierten Aufl age des Events begrüßt werden. Allein am Samstagabend bevölkerten rund 1.500 Besucher das Areal,um die Queen-Tribut-Show Break Free zu erleben. Für Stadtteilvereinschef Danko Jur ging es allerdings nicht nur um Zahlen. „Ich freue mich, dass wir zur Belebung von Westend beitragen können und das Fest mittlerweile ein fester Bestandteil im Eberswalder Kulturkalender ist“, sagte er.