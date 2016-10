Golzow (uk). Klaus Marx, Spitzname „Löffel“, vom FSV Golzow, hat seine zahlreichen Funktionen an den berühmten Nagel gehängt. Er war Vorstandsmitglied seit 1988, Mannschaftsbetreuer, Sportwart und Organisator im Vereinsleben. „Die Familie soll nun mehr im Mittelpunkt stehen“, begründet der 54-Jährige den Rückzug als aktiver Frontmann. Für seine besonderen Verdienste wurde er zum Abschied mit der Ehrennadel in Silber des Fußballkreises Oberhavel-Barnim ausgezeichnet. Der 1. stellvertretende Vorsitzende des Fußballkreises, Lars Jonas, nahm die Ehrung vor. Seit frühester Jugend hat sich Klaus Marx als aktiver Fußballspieler in verschiedenen Mannschaften des Kreises und später als Verantwortlicher beim FSV Golzow einen Namen gemacht. Seit 36 Jahren ist er Mitglied bei den Golzower Löwen. Zunächst stand er als aktiver Spieler im Kader des Vereins „Landbau Golzow“. Damals gab es zahlreiche Erfolge, so zum Beispiel der Gewinn des Fußball-Kreispokals. „Nach seiner aktiven Laufbahn hatten wir das große Glück, Klaus für die Arbeit in unserem Verein zu gewinnen“, erinnert sich Mike Hilliges, Vorsitzender des FSV Golzow und fügt hinzu: „Von diesem Zeitpunkt an stand er stets bei der Bewältigung aller anfallenden Probleme beim FSV Golzow an vorderster Front. Ob Arbeitseinsätze anstanden, Freundschaftsspiele zu organisieren oder Spieler an- und abzumelden waren, Klaus war immer zur Stelle.“ In seiner Funktion als Vorstandsmitglied zeichnete er sich dadurch aus, dass er stets ein offenes Ohr für die kleinen Probleme der Spieler hatte und somit ein aktives Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand war. Bei Klaus Marx spürte man, so der Vereinschef, dass seine ehrenamtliche Tätigkeit keinem Selbstzweck diente, sondern die Freude an der Ausübung des Ehrenamtes bei ihm einen hohen Stellenwert hatte. Helmut Liepke, jahrelanger Vorsitzender des Spielausschusses im ehemaligen Fußballkreis Barnim lobt die Zusammenarbeit mit Klaus Marx: „Er war und ist ein fairer Sportsmann, immer ansprechbar und immer korrekt.“ Völlig zurückziehen vom FSV Golzow will sich Klaus Marx aber auch nicht. Als Mitglied bleibt er dem Verein erhalten.