Bestes Wetter, perfekte Organisation, unzählige freiwillige Helfer und natürlich hunderte Sportbegeisterte auf und an der Strecke - beim Eberswalder Jubiläumsstadtlauf am vergangenen Sonntag passte alles zusammen. Insgesamt hatten sich 1.879 Läufer aller Altersklassen in acht verschiedenen Kategorien angemeldet, von ihnen schafften es immerhin 1.650 ins Ziel. Das sind etwa 200 Läufer mehr als im vergangenen Jahr und so viele wie noch nie. Für die Organisatoren war das ein voller Erfolg. Der Eberswalder Stadtlauf wird von den zwölf Unternehmen des Netzwerks Partner für Gesundheit organisiert. Dass er sich zur größten Sportveranstaltung der S t a d t e n twi c ke l t , hätte damals niemand gedacht, bekannte Mitbegründer René Hoffmann, der vor allem auch die vielen Helfer lobte, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Diese erhielten dafür das neue Stadtlauf- Buch mit vielen Bildern und Anekdoten, in dem alle bisherigen Stadtläufe zusammenfasst sind. Entstanden ist es in Kooperation mit der Stadt Eberswalde. Um Verletzungen zu vermeiden gab es vor jedem Start Aufwärmübungen auf der Bühne mit den Ladies Fit. Eine gefragte Gesprächspartnernin war unterdessen Stargast Heike Drechsler. Die mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung schrieb viele Autogramme und ließ sich mit ihren Fans ablichten. Als sportliches Vorbild nahm sie natürlich auch am Lauf teil. Ihr Team von den Partnern für Gesundheit holte zwar nicht den ersten Platz, aber darum ging es auch nicht, denn letztlich sollte für alle Teilnehmer generell der Spaß an Bewegung im Mittelpunkt stehen. Umrahmt wurde das Laufevent von einem großen Kinderfest, zu dem die Sparkasse Barnim und der Kreissportbund Barnim am Sportzentrum Westend eingeladen hatten. Auch in diesem Jahr gab es übrigens wieder den Wettbewerb um den schönsten Staffelstab. Der Jury fi el die Entscheidung so schwer, dass sie am Ende kurzerhand alle Stäbe als Sieger erklärte.