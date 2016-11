Eberswalde (e.b.). Nachdem am Vortag die Vorbereitungen an der Strecke bei zum Teil strömenden Regen durchgeführt wurden, konnte die 31. Aufl age des Schwärzeseelaufes am vergangenen Sonntag wieder einmal bei idealen Laufbedingungen stattfi nden. Insgesamt 271 Läufer und Nordic Walker nutzten den Lauf, der traditionell den Abschluss des Sparkassen- Cups bildet, um noch einmal für die Gesamtwertung zu punkten. Die Laufstrecken am und um den Schwärzesee im Finower Forst wurden im Vorfeld vom Veranstalter, der Abteilung Kanu des SV Stahl Finow, wie gewohnt bestens präpariert. Das Team um Mike Plagemann und Axel Wendorf garantierten auch in diesem Jahr wieder einen reibungslosen Ablauf. Auf der 4-Kilometer-Distanz lief Lucia Hemeling (Motor Eberswalde) mit 15:36 min. einen neuen Streckenrekord. Den Streckensieg über die zwölf Kilomter holten sich in diesem Jahr Jana Förster aus Oranienburg und Daniel Ebert von Stahl Finow. Die Siegerehrung fand wie gewohnt in der Turnhalle Bahnhofstraße statt und gab der Veranstaltung einen würdigen Abschluss. Die Veranstalter bedanken sich bei allen fl eißigen Helfern und an dem Team von Ziel-Zeit für die technische Absicherung. Alle Ergebnisse des Laufes sind im Internet unter. www.ziel-zeit.de zu fi nden.