Barnim (uk). In der Fußball- Landesklasse Nord gab es in der vergangenen Woche nur eine Begegnung. Am Samstag musste der Tabellendritte FSV Fortuna Britz beim Dreizehnten, SV Altlüdersdorf II, antreten und verlor mit 1:2. Den Britzer Ehrentreffer erzielte Christian Tobien in der 24. Minute zum 1:1. An diesem Samstag sind aber wieder mehrere Barnimer am Start, wenn es darum geht, den 11. Spieltag auszutragen. Tabellenzweiter Grün-Weiß Ahrensfelde fährt zum Zehnten, dem SV Blau-Weiß Wriezen. Der 1. FV Eintracht Wandlitz, der derzeit auf Platz vier steht, muss zu Hause im Barnimderby gegen seinen oberen Tabellennachbarn, der FSV Fortuna Britz ran. Der FV Stahl Finow Platz 16 fährt zum SC Victoria nach Templin, der zurzeit auf Rang fünf steht. Das vierte Barnimer Team, der FSV Schorfheide Joachimsthal hat ein Auswärtsspiel gegen den FC 06 Einheit Grünow, vor sich. Alle Spiele beginnen um 13 Uhr.