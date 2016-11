Bernau (e.b.). Der SSV Lok Bernau hat mit einem 85:76-Auswärtssieg beim SC Rist Wedel die Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord verteidigt. Dank einer phasenweise starken Defensive konnte sich der SSV auf 18 Punkte absetzen. Pierre Bland war mit 19 Zählern einmal mehr erfolgreichster Werfer der Lok. Bereits vor dem Abschlusstraining hatte Lok-Headcoach René Schilling die Gewissheit, dass ihm beim Auswärtsspiel in Wedel Ferdinand Zylka fehlen wird. Der 18-Jährige hatte sich im Training an der rechten Hand verletzt und wurde als Vorsichtsmaßnahme geschont. Bei den Bernauern stand in dieser Saison erstmals Konstantin Kovalev in der Startaufstellung. Anders als in den letzten Partien waren die Lok-Basketballer von Beginn an hellwach und kamen zumindest offensiv gut in die Partie. Auch die Hausherren zeigten sich treffsicher und stemmte sich selbstbewusst gegen die zwischenzeitliche 21:13 Führung der Bernauer. Mit Ende des ersten Viertels konnte Wedel, angeführt durch ihren US-Aufbau Will Barnes (15 Punkte und 13 Assists), nicht nur ausgleichen. Leon Bahner staubte per Tip-Dunk sogar eine knappe Führung ab (25:27, 10. Minute). Im zweiten Viertel erfüllten die Brandenburger die Vorgabe ihres Trainers und steigerten sich in der Defensive. Sie hielten die Rister bei nur 14 Punkten. Die Führung wuchs schon vor der Halbzeitpause auf 17 Punkte (51:34, 19. Minute). Will Barnes sendete per Dreier aber direkt den Startschuss für einen 7:0-Lauf. Kevin Wohlrath sorgte von der Freiwurfl inie für die 53:41 Halbzeitführung. Dass Wedel sich in solche Spiele mit Rückstand zurückkämpfen kann, haben sie in dieser Saison bereits unter Beweis gestellt. Entsprechend vorgewarnt blieben die Bernauer weiter fokussiert. Die Holsteiner kamen mit einer gestärkten Defensive aus der Kabine. In dieser Phase konnte Nico Adamczak mit seinen zwei Dreiern die lauter werdende Steinberghalle beruhigen und den Vorsprung verteidigen (70:57, 30. Minute). Die Lok- Korbjäger kontrollierten auch im vierten Viertel über weite Strecken das Spiel und konnten sich nach Punkten von Pierre Bland und einem Dreier von Konstantin Kovalev bis auf 18 Punkte absetzen - die höchste Führung des Spiels (81:63, 37. Minute). Der Wedeler Kampfgeist war aber immer noch nicht gebrochen. Die Stimmung in der Halle kochte noch einmal auf, auch weil sich die Bernauer in der Schlussphase einige unnötige Ballverluste erlaubten. Rund 80 Sekunden vor dem Ende verkürzten die Gastgeber sogar noch auf 83:76. Am Ende rettete der SSV Lok Bernau mit 85:76 den dritten Auswärtssieg über die Zeit und verteidigt somit auch die Tabellenführung in der Nordstaffel der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Bei den Bernauern konnten am Ende alle Spieler punkten. Pierre Bland (19 Punkte), Nico Adamczak (17 Punkte) und Timajh Parker-Rivera (13 Punkte) kamen auf eine zweistellige Ausbeute. Lok-Headcoach René Schilling: „Wir haben uns diesen Sieg mit einer guten Mannschaftsleistung verdient. Ich freue mich, dass alle Spieler heute offensiv ihren Teil zum Erfolg beitragen konnten. Ab dem zweiten Viertel haben wir uns auch in der Defensive gesteigert und in etwa das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Am 12. November steht für Bernau ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Plan. Am 8. Spieltag reist die Lok zu den VfL AstroStars Bochum.