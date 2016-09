Zerpenschleuse (e.b.). Die SG Minerva Zerpenschleuse e.V. wurde für beispielhaftes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Vertreter des Sportvereins reisten vergangene Woche Dienstag nach Potsdam, um den „Stern des Sports“ in Bronze entgegenzunehmen. Der Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken Raiffeisenbanken ging aufgrund eines Benefi z-Turniers in den Barnim. Seit 2014 organisiert der Verein als SG Zerpenschleuse/Klosterfelde einen Fußball-Wettkampf für den Nachwuchs zugunsten kranker Kinder. Unter dem Motto „Kinder kicken für …“ konnten die engagierten Sportler in diesem Jahr 18 Mannschaften dafür begeistern, an der Veranstaltung teilzunehmen. Dabei kamen 1.300 Euro zusammen, der an den Verein „Kinderlacheln e.V.“ ging. Zur Preisverleihung kamen neben dem Vereinsvorsitzenden Karl- Heinz Kunze, der Nachwuchleiterin Susan Röper und ihrer Stellvertreterin Doreen Lengert auch drei Mütter von Spielern. Sie unterstützen den Verein nicht nur bei der Durchführung des Benefi z-Turniers, sondern in allen Belangen der Nachwuchsarbeit. Der Sportverein bewarb sich mit dem Projekt bei den Sternen des Sports und konnte die Jury überzeugen. 500 Euro gehen nun nach Zerpenschleuse. Dieses Geld soll dem Nachwuchs gewidmet werden. Im nächsten Jahr wird es wieder ein Benefi z-Turnier zugunsten kranker Kinder der Region geben. „Wir danken allen Trainern, Betreuern und Eltern, die immer wieder alles gegeben haben und unsere Arbeit und Projekte unterstützen. Ohne sie wäre die Ausführung unserer Vorhaben und somit auch eine solche Auszeichnung nicht möglich. Denn nur gemeinsam kann man etwas erreichen“, sagt Susan Röper von der SG Minerva Zerpenschleuse.