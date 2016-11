Bad Freienwalde (e.b.). Am 12. und 13. November 2016 reiste der SV Do Keiko Bad Freienwalde mit einigen Wettkämpfern zum 5. Ergo Judo Cup nach Strausberg. In der Altersklasse U15 männlich starteten Dennis Rietz, Josef Lück und in der weiblichen U15 Annika Franke. In der U13 gingen Pauline Limber, Anika Lück und Vivian Barsch an die Matte. Bei diesem offenen Turnier trafen insgesamt 450 Kämpfer aus bundesweit 40 Vereinen auf einander. Dennis Rietz, der sich diesmal für die plus 66 Kilo Gewichtsklasse entschieden hatte, durfte gleich als erster ran. In der Vorrunde hatte er bei den „schweren Jungs“ alle Kämpfe gewonnen und zog als erster seiner Gruppe ins Halbfi nale ein. Hier bekam er es mit dem Zweiten aus Pool A zu tun. Bob Barthel vom Judoverein aus Königs Wusterhausen hatte dort nur einen Kampf verloren. Dennis ließ sich davon nicht beeindrucken und zwang mit einer Festhalte seinen Gegner zur vorzeitigen Aufgabe. Damit zog er ins Finale ein. Hier sollte sich der Gewichtsunterschied bemerkbar machen, sein Gegner Cortes vom SC Berlin, stellte sich als „schwerer Brocken“ heraus. Der von Dennis ausgeführte Fußwurf wurde vom Kampfrichter mit einem Waza Ari bewertet. Diese Wertung sollte die gesamte Kampfzeit von drei Minuten Bestand haben. Damit holte Dennis Rietz eine schwer erkämpfte Goldmedaille. Josef Lück schied trotz guter Leistung in der Vorrunde aus. Annika Franke musste sich nur einmal geschlagen geben und erreichte die Silbermedaille. In der U13 weiblich war Annika Lück sehr erfolgreich und holte eine super erkämpfte Goldmedaille für den SV Do Keiko Bad Freienwalde. Jeweils Bronze sicherten sich Pauline Limber und Vivian Barsch. Das Erreichen der Bronzemedaille war für Pauline Limber nur ein schwacher Trost, denn im letzten Kampf verletzte sie sich stark und konnte somit nicht mehr um Gold oder Silber kämpfen.