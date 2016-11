Schönow (fw). Grund zur Freude beim Rot-Weiß Schönow. Am Dienstag wurde eine neue Multifunktionsanlage eingeweiht – obwohl sich die offi ziellen Vertreter mit sportlichen Aktivitäten zurückhielten. Die ehemalige Weitsprunggrube wurde zu einer Anlage erweitert, auf der nun auch Kugeln gestoßen und Beachvolleyballspiele ausgetragen werden können. Die beauftragte Bernauer Firma Burow und Kuckelkorn übernahm die fachlichen Arbeiten. So wurden unter anderem die Betonkanten durch Fallschutzborde aus Kunststoff ausgetauscht und der Platz mit zertifi ziertem Volleyballsand aufgefüllt. Mit einer Bauzeit von etwa vier Wochen blieb das Vorhaben im Planungsziel, versicherte Eberhard Eilemann, der zuständige Mitarbeiter aus der Bernauer Verwaltung. Auch der Kostenrahmen wurde eingehalten. Das Projekt kostete etwa 18.000 Euro. Neben Eigenmitteln aus dem Verein steuerten auch die Stadt Bernau und der Kreissportbund Barnim etwas dazu bei. Manfred Kerkhofer nahm im Namen des Vorstandes des Sportvereins an der Einweihungsfeier teil. Er dankte allen Beteiligten und wies auch darauf hin, dass die Volleyballer tatkräftig mitgeholfen haben, um die neue Attraktion fertig zu stellen. Bernaus Bürgermeister André Stahl freute sich, dass eine Sportanlage der Stadt komplettiert wurde. „Diese Anlage ist beispielgebend für die Modernisierung solcher Anlagen“, so Stahl. Aber nicht nur die Vereinssportler haben etwas davon. Auch der Schulsport profi tiert von der Investition.