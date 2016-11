Eberswalde (e.b.). Im Rahmen des Kinderfestes zum 10. Eberswalder Stadtlauf und dem 10. Geburtstag seines Maskottchens Barnike hatte der Kreissportbund Barnim ein Gewinnspiel veranstaltet. Auf dem Festgelände stand ein Auto vollgestopft mit kleinen Plüschbarnikes. Die Besucher sollten schätzen, wie viele Barnikes sich in dem Wagen befanden. Neben zahlreichen Kleinpreisen, wie Citykaufhaus-Gutscheine oder Bücher zum Stadtlauf, die mittlerweile per Post an die Gewinner verschickt wurden, fand nun die Übergabe der beiden Hauptpreise statt. Die Gewinne wurden im Rahmen des jüngsten Barnike-Cups im Sportzentrum Westend persönlich von „Barnike“ überreicht. Der Hauptpreis, ein Gutschein für eine Kfz-Scheibentönung von Foliesign der Firma macuti. group, ging an Familie Döbelin aus dem Eberswalder Ortsteil Ostend. Sie hatten 750 Barnikepuppen in dem Auto vermutet und kamen damit der tatsächlichen Zahl von 735 Barnikes am nächsten. Den zweiten Preis, eine Familienjahreskarte für den Zoo, gewann Familie Binder aus dem Eberswalder Stadtteil Finow. Sie hatten 753 Barnikes geschätzt.