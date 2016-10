Lichterfelde (uk). Beim einzigen Barnimderby in der Fußball Kreisoberliga Oberhavel/Barnim empfi ng am vergangenen Samstag der Tabellenvorletzte SV Lichterfelde den Tabellenzweiten SV Rüdnitz/Lobetal. Ein Spiel, das echte Spannung versprach, denn die Lichterfelder hatten sich einiges vorgenommen. Trainer André Reglitzky hatte seine Mannschaft gut eingestellt und vor dem Spiel zumindest einen Punktgewinn ins Auge gefasst. Der Plan schien aufzugehen, denn nach der ersten Halbzeit stand es zwischen beiden Teams 0:0. Unmittelbar nach dem Wideranpfi ff schlugen die Lichterfelder jedoch zu. Michael von Zobelitz erzielte in der 49. Minute die 1:0-Führung. Zehn Minuten später traf Michael Kohl in der 59. Minute zum 2:0. Doch dieser Vorsprung hielt nicht lange. Sechs Minuten nach der 2:0-Führung konnte der Rüdnitzer Phillip Röpke allerdings den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Dabei blieb es zunächst bis kurz vor Ende des Spiels. Die gut 50 Zuschauer hatten sich schon auf einen Sieg der Lichterfelder eingestellt, doch buchstäblich in letzter Minute erzielten die Rüdnitzer durch Jan Gedenk noch den 2:2-Ausgleich. Für die Kicker vom SV Lichterfelde bleibt am Ende das Fazit, zwar einen Punkt gewonnen, aber einen Sieg verschenkt zu haben. In der Tabelle bleibt der SV Lichterfelde auf dem vorletzten Platz. Am Samstag, den 15. Oktober 2016, geht es im nächsten Punktspiel auf heimischem Platz gegen den SV Grün-Weiß Bergfelde, der nur einen Punkt vor den Lichterfeldern liegt. Ein Sieg dürfte dann machbar sein. Zuvor gibt es jedoch an diesem Samstag, den 8. Oktober, das Pokalspiel im Kreispokal gegen den Landesklassevertreter FSV Schorfheide Joachimsthal. Anstoß ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Lichterfelde.