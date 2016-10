Bernau (fw). Kürzlich noch auf einem anderen Kontinent, jetzt wieder in Bernau. Nach einer sehr erfolgreichen Teilnahme bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro im September dieses Jahres kehrte Marianne Buggenhagen in ihre Heimat zurück. Im Gepäck hatte sie eine Silbermedaille im Diskuswerfen. Insgesamt kann sie auf 14 Medaillen bei den Paralympics zurückblicken. Doch schon vor ihrer Teilnahme war klar, dass dies ihre letzten Spiele sein würden. Die Leichtathletin hört mit dem Leistungssport auf. Seit 1977 holte sie mehr als 130 nationale Titel, bevor sie 1992 erstmalig bei den Paralympics teilnahm. In Barcelona gewann sie damals viermal Gold. Durch ihre sportlichen Erfolge und ihre sympathische Art wurde sie 1994 zur Sportlerin des Jahres gewählt - vor Steffi Graf und Franziska van Almsick. In ihrer beispiellosen Sportlerkarriere trug sie Bernau stets in die Welt hinaus. Klar, dass die Stadt stolz auf ihre Ausnahmesportlerin ist. Anlässlich des Erfolges in Südamerika bereiteten städtische Vertreter ihr einen dementsprechenden Empfang in der Wobau. Geschäftsführerin Antje Mittenzwei gratulierte Buggenhagen und betonte, dass sie so etwas wie ein Vorbild für sie sei. „Wenn immer etwas nicht geht, denke ich an Marianne Buggenhagen und weiß, dass es doch geht“, so Mittenzwei. Auch Bernaus Bürgermeister André Stahl, die Geschäftsführerin der Bernauer Stadtwerke Bärbel Köhler sowie Vertreter der Stadtverordnetenversammlung, der Bernauer Stadtmarketinggesellschaft und des Forums gehörten zu den Gratulanten vergangene Woche Donnerstag. Alle Anwesenden waren aber auch neugierig auf das, was Buggenhagen in Rio erlebt hatte. Vor ihrer Abreise befand sie sich in einem Motivationstief. Dazu trugen unter anderem bei, dass ihr Trainer nicht mitreisen durfte, sie mit vier Wochen zu lange Zeit im Trainingslager war und sie von den Medien aufgrund ihres Alters angegriffen wurde. Als sie am Austragungssort war, musste sie bis zum letzten Wettkampftag warten. Erst dann war sie an der Reihe. „Die Wartezeit war etwas zu lang“, gesteht sie ein. Sie trat vor einem großen und wie sie betont fairen Publikum auf. Doch von ihren drei Würfen wurde nur der erste gewertet. Die zweiten und dritten Würfe waren ungültig. Doch ihre Weite von 24 Metern reichte für Silber. In Rio musste sie erfahren, dass zwar auf Kriminalität hingewiesen, aber nichts dagegen unternommen wird. Dort gehöre es zur Tagesordnung, überfallen oder beraubt zu werden. Doch ihr sei nichts passiert. Sie berichtete allerdings davon, dass im Olympischen Dorf Essen gestohlen wurde. „Zuerst waren wir uns nicht ganz sicher, aber dann haben wir fünf Kinderriegel hingelegt. Als wir wiederkamen, waren es nur noch drei“, erzählt die Sportlerin. Dort teilte sie sich ein Zimmer mit anderen Paralympics-Teilnehmern. Jedes Zimmer hatte zwar eine Nasszelle, doch es fehlte an Schränken und das Olympische Dorf war nicht komplett barrierefrei. So gab es beispielsweise Parkanlagen mit steilen Brücken, über die sie bei großer Nässe nicht kam. Nun muss Marianne Buggenhagen nicht mehr für sportliche Wettbewerbe trainieren, was ihr auch einige Freiheiten gibt. Trotzdem wird sie sich weiterhin sportlich betätigen und muss nun abtrainieren. Einige Disken und Kugeln wird sie aufheben, aber sie sicherlich nicht so oft werfen. Sie spielt zwar auch gern Basketball, aber durch eine Teilschädigung in der linken Hand ist diese Sportart nicht ganz so einfach für sie. Stattdessen will sie sich als Schützin probieren und einen Angelschein machen – allerdings ganz ohne sportlichen Hintergrund. Ab 2017 wird sich ihre Arbeit ein wenig verändern, denn dann wird sie an einem Forschungsprojekt zum Thema Querschnittslähmungen teilnehmen. Besonders wichtig ist für sie aber, dass sie nun mehr Zeit mit ihrem Mann Jörg verbringen kann. Ihm gilt auch ihr besonderer Dank: „Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagt die Bernauerin.