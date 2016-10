Wriezen (e.b.). Ein ereignisreiches internationales Kegelturnier fand vom 30. September bis 1. Oktober 2016 in Wriezen statt. Beim Internationalen Oderlandpokal gingen 62 Kegler in 14 Mannschaften aus dem In- und Ausland an den Start. Das besondere an diesem Turnier, es waren ausschließlich Sportler mit unterschiedlich starken Sehbehinderungen am Start. Es kamen Mannschaften aus Deutschland (Neuenhagen bei Berlin, Arnstadt, Chemnitz, Wolfen und Magdeburg), Österreich (Wien), Kroatien (Rijeka), Rumänien (Targu Mures), Ungarn (Budapest und Miskolc) sowie aus Polen (Chorzow) in die Oderbruchstadt, darunter 14 Nationalspieler aus Deutschland und dem Ausland. Die ausländischen Gäste waren zum Großteil in der Malche und die anderen Gäste direkt in Bad Freienwalde untergebracht. „Das Turnier wäre ohne die erforderlichen Sponsoren sowie die Landtagsabgeordneten Jutta Lieske und Jörg Vogelsänger nicht möglich gewesen. Zudem standen Fördermittel der Öffentlichen Hand (Stadt Bad Freienwalde, Landkreis MOL, Land Brandenburg, Behinderten- Sportverband Brandenburg und der „Aktion Mensch“ zu Verfügung. Gerade für die ausländischen Gäste wären die Kosten so hoch gewesen, dass sie ohne diese fi nanzielle Unterstützung keine Möglichkeit gehabt hätten, an diesem Turnier teilzunehmen“, sagte Roland Bartelt, Abteilungsleiter Behindertensport des SG Rot- Weiß Neuenhagen e.V., der das Turnier maßgeblich organisiert hatte. Um das Turnier in dieser Form durchzuführen, hatte die Abteilung Behindertensport des ausrichtenden Vereins SG Rot- Weiß Neuenhagen bereits im Oktober 2015 mit den Vorbereitungen begonnen. Die Barnimer Busgesellschaft mbH hat die stark sehbehinderten und blinden Kegler und ihre Betreuer zur Kegelbahn nach Wriezen gebracht und nach dem Kegeln wieder abgeholt. „Bedanken möchten wir uns ganz besonders für das Verständnis sowie die Flexibilität, die wir seitens des Busunternehmens erfahren haben, als zum Teil erhebliche Zeitverzögerungen des Turnierverlaufes auftraten. Unser Dank geht an die Helfer auf der Kegelbahn, ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre. Unterstützung erhielten wir auch durch einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Behinderten-Sportverbandes Brandenburg, der eigens für dieses Turnier abgestellt wurde“, so Roland Bartelt. Selbst eine kurzfristige Absage der Lokalität und deren Änderung für die Abendveranstaltung konnte dem Gelingen des Turnier nichts anhaben. Nach dem Abendessen fand dann die Siegerehrung statt. Dafür hatte man eigens eine Dolmetscherin eingeladen, welche für die ausländischen Gäste ins Englische übersetzte. Alle Teilnehmer des Kegelturniers zeigten sich so begeistert, dass sie gerne wieder zu einem weiteren Turnier kommen würden. „Im Nachhinein konnten wir uns nur noch über so viel positive Resonanz freuen, da wir ein so großes internationales Kegelpokalturnier in dieser Art noch nicht organisiert hatten“, resümierte der Abteilungsleiter des Behindertensports.