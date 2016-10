Bad Freienwalde (e.b.). Der SV Do Keiko Bad Freienwalde hat am 8. Oktober 2016 in Bad Belzig das 19. Bad Belziger Stadtwerke Einzelturnier erfolgreich bestritten. Das offene Turnier sah Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern und Tschechien. In der U 15 bis 66 Kilo männlich ging Dennis Rietz für den SV Do Keiko an den Start. Gleich im ersten Kampf traf er auf seinen stärksten Kontrahenten in dieser Gewichtsklasse, auf Tobias Hofmann vom PSV Frankfurt/Oder. Der von Dennis Rietz durchgesetzte Wurf Harai maki komi, wurde mit einem Yuko bewertet. Kurz vor Ende der Kampfzeit kam Hofmann in die Rücklage, Rietz reagierte blitzschnell mit einem O Uchi Gari (Fußfeger), Hofmann kam zu Fall und der Kampfrichter zeigte Ipppon (einen vollen Punkt). Der Einstieg in das Turnier war gelungen. Der nächste Gegner, Felix Seidel, kam vom PSV Cottbus, Dieser versuchte gleich zu Anfang aggressiv in den Kampf zu gehen, aber Rietz war hellwach und setzte seinen Uchi Mata an und siegte somit auch in diesem Kampf. Im letzten Kampf stand ihm Lukas Möller vom JC Bad Belzig 93 e.V gegenüber. Auch hier ließ Rietz nichts anbrennen und ging hoch konzentriert und angespannt in Kampf. Möller war zwar bemüht, den Kampf zu bestimmen, aber Rietz setzte zwei sauber ausgeführte Wurfkombinationen an, so dass Möller das Nachsehen hatte. Dennis Rietz holte sich den Gesamtsieg und damit Gold in Bad Belzig.