Eberswalde (uk). Den diesjährigen Siegerpokal im 2. Vivatas-Firmencup hat sich am vergangenen Wochenende die Mannschaft der Sparkasse Barnim geholt. Das Finale gegen den 1a Autoservice Barnim endete nach der regulären Spielzeit 0:0. Erst im Neun- Meter-Schießen setzte sich das Sparkassen-Team knapp mit 3:2 durch. Zwölf Firmen-Fußballmannschaften spielten um den Turniersieg. Der Cupverteidiger und hochgehandelte Favorit, das GLG Barnimteam, mit einigen ehemaligen Spielern vom FV Preussen antretend, landete auf Rang drei und setzte sich im Neun-Meter-Schießen durch. Bei Bockwurst, Eis und Waffeln verfolgten die Anhänger der verschiedenen Mannschaften die Begegnungen ihrer Teams mit lautstarken Anfeuerungsrufen. Die Vivatas GmbH hatte nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr eine zweite Aufl age organisiert. Unterstützt wurde sie dabei von der Sport- & Werbe Agentur Eberswalde, die beim sportlichen Teil den Hut auf hatte. „Wir haben einige Fußballer, die schon bei anderen Cups für uns angetreten sind. Da haben wir uns gedacht, wir können mit unseren über 150 Mitarbeitern so etwas auch selber organisieren und ein eigenes Turnier auf die Beine stellen. Nach zwei Jahren Überlegung fassten wir den Entschluss, wir wagen es“, erzählt Theresa Herbst, verantwortlich für Marketing im Vivatas-Unternehmen. Geschäftsführer Klaus Berger, selbst als Spieler aktiv, sieht noch weitere Gründe: „Wir haben so viele Freizeitfußballer, dass wir Lust hatten, eigene Teams aufzustellen und als Belegschaft gemeinsam Spaß zu haben. Und andererseits leben wir von der Region und möchten daher auch etwas an die Region zurückgeben.“ Berger kündigte schon jetzt an, dass man im nächsten Jahr zur dritten Aufl age des Turniers einladen werde. Der Endstand des 2. Firmen- Fußball-Cups: 1. Sparkasse Barnim, 2. 1a Autoservice Barnim, 3. GLG Barnim,4. Finow Automotive, 5. AlexA Seniorendienste, 6. Pro-Intensiv, 7. MediMax Eberswalde, 8. Bauwerkstrockenlegung Sippmann, 9. THARO Straßen- und Tiefbau, 10. VIVATAS 2, 11. E.ON Energie Dialog, 12. VIVATAS 1.