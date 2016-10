Eberswalde (ka). In den USA verehrt, in England groß angekommen und auch in Deutschland wird American Football immer beliebter. Die Eberswalder Warriors sind seit 1999 in ihrer Heimatstadt ansässig und haben schon lange keine „Aussenseiterposition“ im Breitensport mehr. Für alle Fans dieses harten Sports war es am vergangenen Wochenende wieder soweit. Die Abteilung American Football des 1. FV Stahl Finow e.V. veranstaltete am Samstag bereits zum dritten Mal in Folge den Barnim Bowl in Eberswalde. Der BarnimBowl, der im Herbst am Wasserturm ausgetragen wird, gehört mittlerweile zu den größten Sportevents der Stadt. Nach einer erfolgreichen Saison mit bisher fünf Siegen, trafen die Eberswalder Warriors am Samstag Abend auf die Brandenburg Patriots. Um es vorweg zu nehmen: Die Eberswalder Warriors zeigten sich bis zum Schluss kämpferisch und konnten letztendlich gegen das Team der Brandenburg Patriots mit einem knappen Vorsprung bestehen. Es war ein harter Kampf für die Eberswalder gegen die Brandenburg Patriots. Trotz Regens lieferten sie dem Publikum ein spannendes Spiel. Am Ende stand es für die Warriors 26:21. Somit blieb der Pokal des dritten Barnim Bowl daheim. In Anlehnung an das US-Original, den Super-Bowl, wurde ein American-Football-Spiel der Extraklasse geboten – und das unter Flutlicht. Dennoch gibt es auch hierzulande noch Unterschiede, erläuterte Maren Voigt, die Sektionsleiterin Football. So gibt es im Gegensatz zu Amerika in Deutschland nur ganz wenige Vollprofi s. Und bei den Eberswalder Warriors handelt es sich ohnehin um Sport im Amateurbereich. Ganz wie bei den Profi s ging es jedoch auch rund um das eigentliche Event zu. Wie immer war das Spiel auf dem Sportplatz am Wasserturm wieder für die ganze Familie. Traditionsgemäß gab es beispielsweise auch typisch amerikanisches Essen. Für eine feierliche Eröffnung und eine tolle Show hatten der Angermünder Fanfarenzug und der traditionelle Einmarsch aus dem Tunnel in Form eines großen Footballhelms gesorgt.