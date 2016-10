Birkholz (fw). Es sei zwar nicht der schönste Tag in seinem Leben, trotzdem war vergangene Woche Freitag ein großer Tag im Leben des Birkholzer Ortsvorstehers Dieter Geldschläger. Das Dorfgemeinschaftshaus in dem Bernauer Ortsteil wurde an diesem Tag offi ziell eingeweiht. Geldschläger setzte sich seit vielen Jahren dafür ein, dass die Bewohner einen Treffpunkt in der Ortsmitte bekommen. Ein Mehrzweckraum mit Küche, ein Materiallager und ein WC können nun für unterschiedliche Anlässe und Veranstaltungen genutzt werden. Der Ortsvorsteher hat dort auch sein Büro. Mit dem von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Sessel zeigte er sich allerdings nicht zufrieden: „Ein normaler Stuhl reicht mir. Der Sessel kann ins Rathaus und von einem Dezernenten genutzt werden“, so Geldschläger. Der vehemente Birkholzer ist dafür bekannt, der Verwaltung gern einmal auf die Füße zu treten. Diese Eigenschaft trug sicher auch dazu bei, dass die Begegnungsstätte nun innerhalb recht kurzer Zeit entstanden ist. Der Wunsch dafür bestand aber schon seit längerem. So gab es bereits 2002 ein Konzept für Birkholz, das einen solchen Treffpunkt vorsah. Doch es gab verschiedene Hindernisse, die überwunden werden mussten. Dazu gehörte auch die „alte Schule“. Das stark baufällige Haus stand an dem Ort, wo jetzt der Neubau steht, und war bewohnt. Erst als der dort lebende Mann ausquartiert wurde, konnte die Planung weitergehen. Geldschläger wurde nicht müde der Stadtverwaltung gegenüber zu betonen, wie wichtig ein Treffpunkt für den Ort sei. Denn bislang mussten sich die Bewohner in der Kirche treffen, die allerdings keine guten Voraussetzungen bot. Sie ist baufällig und unbeheizt. Erst nach der Ortsteilbildung Mitte 2014 wurden die Pläne konkreter. Im Dezember 2014 begannen die Planungen, im Juni 2015 kam die Baugenehmigung. Dann ging alles recht schnell: Im November vergangenen Jahres wurde der Grundstein gelegt, bevor im Februar 2016 Richtfest gefeiert wurde. Die Fertigstellung des Hauses war eigentlich für Juni dieses Jahres vorgesehen. Doch der Estrich trocknete viel langsamer als erwartet. Daher kam es zu der knapp viermonatigen Verzögerung. Das fi ndet Dieter Geldschläger zwar „bedauerlich“, doch bei der Einweihung zeigte er sich vor allem froh, dass dieses Projekt, das rund 455.000 Euro kostete, nun abgeschlossen ist. Von Bernaus Bürgermeister André Stahl bekam er neben einem symbolischen Schlüssel auch die echten überreicht. „Es ist sicherlich ein Höhepunkt in dem Ortsteil. Wir haben versucht, den Ansprüchen gerecht zu werden“, sagte der Rathaus- Chef in seiner Ansprache. Er führte es auch auf die Beharrlichkeit der Birkholzer zurück, dass sie nun ihren Treffpunkt haben. „Sie wurden nach langem Kampf gehört“, so Stahl. Für die Ortsteilbewohner ist Geldschläger so etwas wie ein Held. „Er hat es nur für uns getan“, sagte Waltraud Dietloff, bevor sie dem sichtlich gerührten Ortsvorsteher Präsente überreichte. Die Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Birkholz e.V. gehört zu denjenigen, die den gelben, einstöckigen Neubau zukünftig nutzen wollen. Zeit zum Ausruhen hat Dieter Geldschläger allerdings nicht. Neben seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher ist er auch im Kampf gegen die Alt- und Neuanschließerbeiträge aktiv. Doch direkt neben dem neuen Ortsteilzentrum gibt es auch etwas zu tun. Der Restteil des Mauerwerks der „alten Schule“ sollte inzwischen mit Feldsteinen wiederhergestellt worden sein. Nach Angaben Geldschlägers bestand eine vertragliche Bindung seitens der Stadt, dieses Vorhaben vor dem diesjährigen Tag des Denkmals im September in die Tat umzusetzen. Durch eine angebliche Intervention des Pfarrers sei es dazu aber nicht gekommen. „Dadurch stehen wir wieder am Anfang des Prozesses“, so Geldschläger. Die Birkholzer haben ihren Unmut in einem Schreiben zum Ausdruck gebracht, das an einer Tafel angebracht wurde, die vor der Mauer steht. Dieter Geldschläger wird sicherlich auch in diesem Fall sein Durchsetzungsvermögen einbringen, um in seinem Ortsteil für Zufriedenheit zu sorgen.