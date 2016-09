Bernau (ka/fw). Über die gesamten Sommerferien hinweg diente das Bernauer Freibad Waldfrieden neben der erfrischenden Abkühlung noch einem anderen Zweck. Bernauer Kita-Kindern wurde das Schwimmen beigebracht. Vergangene Woche Freitag endete der letzte Kurs, da an dem Tag auch die sechswöchigen Ferien zu Ende gegangen sind. Wie immer fand aus diesem Anlass das Neptunfest auf der Anlage in Waldfrieden statt. Mit dem Ruf „Neptun, Neptun graue Maus, komm aus deinem Wasser raus“ lockten die Kinder den „Gott des Meeres“ aus dem Schwimmbecken. Er war zwar etwas mürrisch und verfl uchte die Kinder sogar mit seinen Tiefsee-Sprüchen. „In meinen Augen seid ihr nichts weiter als Schlammnudeln“, sagte Neptun, doch er machte nur Spaß. Das verstanden auch die Kinder, die herzhaft über seine Sprüche lachten. Neptun hatte für einige der Nachwuchsschwimmer auch Urkunden dabei, auf denen ihr offi zieller Taufname, wie beispielsweise „Kraftvoller Hecht“, stand. Viel Freude bereitete auch das traditionelle „Abrasieren“ des Schlagsahne-Bartes, der köstliche Reinigungstrunk und die anschließende Taufe im Wasserbecken. Um sicherzustellen, dass kein Kind vor dem Wurf ins kühle Nass entfl iehen konnte, hatte der Meeresgott seine Häscher mitgebracht. Sie fi ngen diejenigen ein, die fl üchten wollten und beförderten sie ins Becken. Da sie dank der Kurse schwimmen können, bereitete ihnen das sehr viel Freude. Bereits zum 11. Mal fanden die Schwimmstunden für die Kitakinder statt. In zweiwöchigen Kursen konnten die kleinen Nichtschwimmer erste Erfahrungen im Wasser sammeln und wichtige Grundlagen kennenlernen. Insgesamt haben in diesem Jahr 238 Kinder in 43 Kursen an dem Angebot des Deutschen Roten Kreuzes teilgenommen, das von der Stadt mit 3.000 Euro unterstützt wird. 114 von ihnen erhielten das begehrte Seepferdchen- Abzeichen. Dazu mussten sie 25 Meter ohne Hilfe schwimmen, ins Wasser springen und zeigen, dass sie tauchen können. Um das zu lernen, standen den Kids mehrere Schwimmlehrer zur Seite, die einen großen persönlichen Einsatz dabei zeigten, der jüngeren Generation die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Einer von ihnen ist Horst Hoedt. Er und seine 13 Kollegen bringen jedes Jahr rund 100 Vorschulkindern das Schwimmen bei. Nach wie vor ist seine Motivation sehr groß, möglichst viele Kinder zu kleinen Seepferdchen zu machen. „Es ist immer wieder eine Freude, wenn man den kleinen Kindern das Schwimmen beibringt“, sagt er. Hoedt war einige Jahre in den Sommerferien als Rettungsschwimmer an der Ostsee tätig. Dreimal konnte er nach eigenen Angaben dabei verhindern, dass Kinder ertrinken, die nicht schwimmen konnten. „Daher ist es mir ein besonders großes Anliegen, dass sie schwimmen können“, so der Rettungsschwimmer.