Bernau (ka). Die Kreisverkehrswacht Barnim feierte in dieser Woche Jubiläum. Seit nunmehr 25 Jahren wird in Bernau, in einem Industriegebiet etwas außerhalb, Verkehrssicherheitsarbeit geleistet. Als älteste und größte Bürgerinitiative existiert die Verkehrswacht in Deutschland bereits seit 1924. Im Barnim ist sie seit dem 7. November 1991 ansässig und hat ihren Hauptsitz in Bernau. Dort befi ndet sich auch ein Fahrsicherheitsplatz auf dem das Fahren unter extremen Bedingungen geübt werden kann. Die Mitarbeiter der Verkehrswacht Barnim, insgesamt 35 an der Zahl, sind allesamt ehrenamtlich tätig. Lediglich einige wenige Arbeitskräfte, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind, werden vom Jobcenter bezahlt. Finanziell unterstützt wird das gesamte Projekt von den Gemeinden, der Stadt Bernau, dem Landkreis aber auch der Sparkasse Barnim. Vorsitzender der Verkehrswacht Barnim e. V. ist seit rund 15 Jahren Walter Papritz. Er gab einen kleinen Einblick in die bisher erreichten Ziele und zukünftigen Vorhaben der Kreisverkehrswacht. Auch im Jahr 2017 wird die Kreisverkehrswacht Barnim für mehr Sicherheit im Straßenverkehr werben. Um auch weiterhin praxisnahe Erfahrungen anbieten zu können, ist die Sanierung des Übungsgeländes geplant. Eines der wichtigen Ziele bleibt nach wie vor die Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen. Die Verkehrswacht will die Schulen der Region gewinnen und ihnen speziell ein Fahrradtraining anbieten. „Das machen wir bereits viele Jahre in Eberswalde. Damit haben wir gute Erfahrungen. Wir haben das mit den Lehrern für das Schuljahr 2016/17 besprochen und werden im nächsten Jahr hier auf dem Platz unseren Fahrradparcours zur Verfügung stellen“, so Papritz. Er und der Landtagsabgeordnete und Präsident der Landesverkehrswacht Rainer Genilke, nahmen das Jubiläum auch zum Anlass, um langjährige Mitarbeiter auszuzeichnen. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de