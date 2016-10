Bernau (fw). Petra Polley ist zufrieden. Die Anwohnerin der Pegasusstraße muss ihren Rollator nun nicht mehr die steile Treppe heruntertragen, wenn sie vom Wohngebiet zum Einkaufen gehen möchte. Sie kann nun eine Rampe nutzen, die am Dienstag offi ziell freigegeben wurde. Genutzt werden kann sie allerdings schon seit dem 4. Oktober 2016. „Es ist wirklich eine Erleichterung für Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung“, sagt die Bernauerin. Auch Planer Jens Matlik und Matthias Uffrecht, Geschäftsführer der bauausführenden Firma Tharo GmbH, bekamen während der Bauphase positives Feedback. „Ein Kind, das hier mit seiner Mutter entlangkam, meinte zu mir: ‚Das haben die Bauarbeiter aber schön gemacht‘“, berichtet Matlik von der Watiplan GmbH. Die alte Treppe, die das Wohngebiet mit dem rund 1,50 Meter tiefer liegenden Parkplatz und den Geschäften verband, wurde abgerissen. Auch Bäume mussten weichen. Sie werden aber im Spätherbst durch Neupfl anzungen ersetzt. Neben der 35 Meter langen Rampe mit Geländern, wurde auch eine neue Treppe gebaut, um einen schnellen Zugang zu ermöglichen. Im Januar dieses Jahres fassten die Bernauer Stadtverordneten einen entsprechenden Beschluss, womit sie auch den Forderungen des Behindertenbeirates der Stadt und der Behindertenbeauftragten des Landkreises Barnim entgegenkamen. Sabine Jäger hat diese Position inne und zeigte sich mit dem Bau-Ergebnis ebenfalls zufrieden. Es habe während des Baus auch einen regen Austausch mit den Beteiligten gegeben, meinte sie am Rande des Termins. Im August dieses Jahres haben die Bauarbeiten begonnen. Sie sollten eigentlich nur vier Wochen dauern, doch durch lange Lieferzeiten konnte dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden. Die Leuchtmasten für die drei Lampen benötigten beispielsweise sieben Wochen und die weißen Stufen fünf Woche für die Ankunft in Bernau. Statt der ursprünglich avisierten 70.000 Euro beliefen sich die Kosten für Planung und Bau am Ende nach Angaben der Stadtverwaltung auf 86.200 Euro.