Bernau (fw). Die Unabhängige Fraktion in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung war nie ein Fan der Pläne für das neue Rathaus – schon gar nicht seit im August dieses Jahres bekannt wurde, dass die derzeitige Kostenschätzung bei 15,8 Millionen Euro liegt und damit sechs Millionen Euro teurer werden soll als geplant. Nun bringt der Fraktionsvorsitzende Péter Vida ein Bürgerbegehren auf den Weg, das zum Ziel hat, den Rathausneubau zu stoppen. Die Stadtverordneten hatten auf ihrer letzten Sitzung mit einer großen Mehrheit beschlossen, dass das Neubauvorhaben trotz der aktuellen Kostenschätzung fortgesetzt wird. Dieser Beschluss soll durch das Bürgerbegehren aufgehoben werden. Am Dienstag startete Fraktionsmitglied Thomas Strese die Unterschriftensammlung auf dem Bernauer Marktplatz. Mit dem Ergebnis zeigte er sich sehr zufrieden. So hätten sich innerhalb von zwei Stunden etwa 100 Unterstützer gefunden, teilte der Lokalpolitiker telefonisch mit. Der Anfang ist gemacht. Das Ziel sind 4.000 gültige Unterschriften, die bis zum 9. Dezember 2016 gesammelt werden müssen. Bürgermeister warnt vor Verlusten in Millionenhöhe Während die Neubau-Gegner vor dem Rathaus auf ihr Anliegen aufmerksam machten, hielt Bürgermeister André Stahl in der Verwaltung eine Pressekonferenz ab. Das Ziel sei, mehr Sachlichkeit in eine emotional geführte Diskussion zu bringen. Stahl sagte, dass er sich nicht erklären könne, wie die ursprüngliche Kostenschätzung von 9,8 Millionen Euro zustande kam. Er räumte ein, dass die Unabhängigen mit der Einschätzung, die Baukosten könnten sich am Ende auf 20 Millionen Euro belaufen, recht haben könnten. Trotzdem sieht er Einsparpotentiale, wie die von der Fraktion vorgeschlagene Streichung der Dachterrasse als nicht zielführend an. Zum einen würde durch den Wegfall nur ein geringer Betrag eingespart werden. Zum anderen sollen damit auch Besucher angelockt werden. Denn das neue Rathaus soll auch dazu dienen, die Innenstadt zu beleben. Dafür soll auch ein Multifunktionssaal eingebaut werden, in dem nicht nur die Stadtverordnetenversammlungen, sondern kulturelle Veranstaltungen stattfi nden sollen. Stahl schätzt, dass insgesamt vier Millionen Euro verloren gehen würden, käme es zum Stopp des Bauvorhabens: rund zwei Millionen Euro für die Planungen und weitere zwei Millionen Euro Fördergelder, die wegfallen würden, wenn kein Rathaus in der Innenstadt entsteht. Aus diesem Grund hält der Rathaus-Chef den Zeitpunkt für diese Form der Bürgerbeteiligung für falsch. „Das hätte man machen müssen, als es darum ging, ob ein neues Verwaltungsgebäude gebaut wird oder bei der Standortfrage“, so Stahl. Er betont aber auch, dass er ein Bürgerbegehren für ein „wichtiges Mittel in der Demokratie“ hält. Mehrheit der Stadtverordneten steht zum Bauvorhaben Daniel Sauer (CDU) fi ndet das Vorhaben der Unabhängigen nicht überraschend, nachdem der Vorschlag einer Bürgerbefragung auf der letzten Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurde. „Sie hätte dazu gedient, ein Votum der Bernauer zu bekommen und so hätte ein Bürgerentscheid vermieden können“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende gegenüber dieser Zeitung. Wie sich seine Fraktion zum Bürgerbegehren positioniert ist derzeit noch unklar, denn die Meinungen zu dem Thema variieren bei der Bernauer CDU. Thomas Dyhr (Bündnis90- Grüne/Piraten) hat zu dem Bürgerbegehren eine klare Meinung. „Wir unterstützen das Bürgerbegehren nicht und werden auch dazu aufrufen, nicht zu unterzeichnen“, sagte der Fraktionsvorsitzende auf Nachfrage. Er betont, dass jede Verzögerung Geld kosten würde. Des Weiteren kritisierte er, dass keine Alternativ-Lösung angeboten werde. Andreas Neue (Bündnis für Bernau) spricht sich im Namen seiner Fraktion gegen das Bürgerbegehren aus. „Es ist unglücklich, dass die Baukosten derart explodieren, aber es ist ein größerer Schaden, wenn durch das Bürgerbegehren eine Unruhe in der Bevölkerung entstehen würde“, so Neue auf Nachfrage. Es seien bereits vier Millionen Euro für das Vorhaben ausgegeben worden. „Wir wollen keinen kleinen BER riskieren“, sagte er im Hinblick auf die Dauerbaustelle Berliner Flughafen. Christian Rehmer (Die Linke) sagte, dass es ein gutes Recht sei, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Allerdings wurde in der Stadtverordnetenversammlung seiner Meinung nach eine „sehr abgewogene und deutliche Entscheidung“ zur Fortführung der Baupläne getroffen. Dazu stehe seine Fraktion und werde daher nicht dazu aufrufen, die Unterschriftensammlung zu unterstützen. „Eine vorherige Bürgerbeteiligung wäre sinnvoller gewesen“, fi ndet der Lokalpolitiker. Elke Keil (SPD/Freie Fraktion) steht „voll und ganz“ zum gewählten Standort. Bernau sei eine aufstrebende Stadt und es sei wichtig, eine moderne Verwaltung zu haben. „Alles andere, wie Schulen und Kitas wurden vorgezogen. Jetzt ist die Verwaltung dran“, sagte die Fraktionsvorsitzende gegenüber dieser Zeitung. Falls Quorum erreicht wird, kommt Bürgerentscheid Sollten die 4.000 Unterschriften zusammenkommen, wird die Gültigkeit durch die Wahlleitung geprüft. Sollte das Quorum erfüllt sein, wird ein Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Wenn 25 Prozent der wahlberechtigten Bernauer bei dieser Wahl gegen den Rathaus- Neubau stimmen, wird die Realisierung des Bauvorhabens gestoppt. Nach Einschätzungen von André Stahl könnte es dazu frühestens zu Beginn nächsten Jahres kommen. Die Unabhängige Fraktion will im November mehrere Informationsabende zu dem Thema veranstalten. Die Stadt zieht ähnliche Veranstaltungen in Betracht.