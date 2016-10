Bernau (fw). Die Bernauer Stadtverordneten halten an den ursprünglichen Plänen des Rathausneubaus in der Innenstadt fest. Einen entsprechenden Antrag, der von der Stadtverwaltung beim letzten Treffen des Gremiums vorgelegt wurde, fand mit 24 Ja-Stimmen eine breite Mehrheit. Die Planung und Realisierung des Neuen Rathauses wird mit der gegenwärtigen Kostenschätzung, die sich auf mehr als 15,8 Millionen Euro belaufen, also fortgesetzt. Diese Entscheidung war keineswegs unumstritten, da die Kosten um rund sechs Millionen Euro höher sind, als ursprünglich geplant. Daher brachte Daniel Sauer (CDU) einen Antrag ein, der eine Bürgerbefragung über die Fortführung der Pläne vorsah. Darin wurde argumentiert, dass das Rathaus ein Objekt für die Bürger der Stadt sein sollte. Daher sollten sie vor dem Hintergrund der hohen Kosten in die Entscheidungsfi ndung einbezogen werden. „Wir haben intensive Diskussionen mit Bürgern geführt und dabei Sorgen und Ängste wahrgenommen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Er kritisierte außerdem, dass im städtischen Antrag eine Alternativlösung fehle. Zuspruch hatte die CDU lediglich von der Unabhängigen Fraktion. Ihr Fraktionsvorsitzender Péter Vida sagte, dass nicht die falsche Planung der Fehler sei, sondern nicht darauf zu reagieren. „Verantwortungsvoll zu handeln, heißt auf das Geld der Bürger zu achten, da es ein Haus für sie ist“, so Vida. Bürgermeister André Stahl (Die Linke) sprach sich gegen den Antrag aus. Er halte zwar viel von Bürgerbeteiligung, doch man hätte sie früher befragen müssen. Außerdem verwies er darauf, dass die Bevölkerung bei der Planung durch Workshops und öffentliche Veranstaltungen einbezogen worden sei und diese Angebote nur mäßig wahrgenommen wurden. Mit 23 Gegenstimmen wurde die Bürgerbefragung abgelehnt. Thomas Strese brachte im Namen der Unabhängigen Fraktion einen Antrag ein, der die Fortsetzung des Rathausneubaus ohne die geplante Aussichtsplattform und die Betreibung eines Bistros vorsah. „So kann man am ehesten erreichen, dass die 16 Millionen Euro gehalten werden können“, begründete Vida. Für diesen Lösungsvorschlag fanden sich allerdings nur zehn Unterstützer. Die Mehrheit der Bürgervertreter gab auch diesem Antrag eine Abfuhr.