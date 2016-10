Wandlitz (fw). Der Rohbau für das Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz in Wandlitz steht. Ein Richtfest gab es dafür aber nicht. Der Grund: Da es keinen Dachstuhl mit Holzbalken gibt, der „gerichtet“ wird und das Gebäude ein fl aches Dach hat, kann genau genommen kein „Richtfest“ gefeiert werden. Um den wichtigen Baufortschritt trotzdem zu begehen, lud die Gemeinde Wandlitz am Donnerstag vergangener Woche zum „Deckenfest“ ein. Kai Schubert vom Bauamt informierte, dass die Bauarbeiten im Plan liegen. Das habe auch mit dem guten Wetter zu tun, das seit Baubeginn im Mai 2016 vorherrschte. Als nächste Schritte werden Türen und Fenster eingebaut, bevor die Elektrik und Fliesen verlegt werden. Mit der Fertigstellung wird im Frühherbst 2017 gerechnet. Obwohl es offi ziell kein Richtfest war, gab es doch die dafür charakteristischen Programmpunkte. So sprach der Polier der Baufi rma Templiner Hausbau, Michael Jung, einen Richtspruch. Der obligatorische Nagel wurde bei der Feier auch ohne den Dachstuhl ins Gebälk geschlagen. Neben Bürgermeisterin Jana Radant schlug auch Sven Roos, Präsident des 1. FV Eintracht Wandlitz, einen Nagel ins Holz. Denn das Gebäude wird zukünftig nicht nur für den Wandlitzer Hort und die Grundschule genutzt, sondern auch von den Sportlern. Neben vier Horträumen werden darin auch vier Umkleideräume mit Duschund Waschmöglichkeiten untergebracht. Sie werden jeweils auf zwei Etagen verteilt sein. Dazu kommen ein Schiedsrichter-, ein Gemeinschafts- und ein Lagerraum. Der Grund für die multifunktionale Nutzung ist die unmittelbare Nähe der Bildungseinrichtungen und des Sportplatzes. Die Planungen für das 1,9 Millionen Euro teure Bauvorhaben begannen bereits im Jahr 2008. Bis 2010 wurden verschiedene Gebäudevarianten durchgespielt, bevor im Jahr 2011 die Buswendeschleife und der Kunstrasenplatz als Teilprojekte vorgezogen wurden. Da die steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde kein Geheimnis sind, begannen die Verantwortlichen ab 2012 damit, sich Gedanken zu machen, wie der Hort einbezogen werden könnte. Dem schloss sich ein B-Planungsverfahren an, das sich zwei Jahre hinzog. Ende 2015 erfolgte die Baugenehmigung und dann starteten die Ausschreibungen, bevor Mitte 2016 mit dem Bau begonnen wurde.