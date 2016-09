Werneuchen (fw). In Werneuchen entsteht ein Ort für Jugend, Bildung und Sport. Dort, wo jetzt ein Container als Jugendclub dient, wird ein zweigeschossiges Gebäude errichtet, das sowohl als Treffpunkt für den Nachwuchs genutzt werden soll, als auch von den Mitgliedern des angrenzenden Sportvereins Rot- Weiß Werneuchen. Um sich den Planungsstand anzuschauen, stattete die Landtagsabgeordnete Britta Müller (SPD) der Sportstätte in Werneuchen vergangene Woche Freitag einen Besuch ab. Dabei stand auch die Besichtigung des benachbarten Jugendclubs auf dem Programm. Dort gibt es einen großen Gemeinschaftsraum sowie einen Medienraum mit fünf Arbeitsplätzen, ein Büro und einen Rückzugsraum. Allerdings sind die Platzkapazitäten begrenzt und die Lichtverhältnisse eher dunkel. Daher wirken die Räumlichkeiten nicht sehr einladend. Das empfand wohl auch Britta Müller so. „Schnell wieder raus“, sagte sie nach dem kurzen Besuch in dem Container. Durch das geplante Bauvorhaben sollen die Bedingungen verbessert werden. Das Projekt wurde 2013 vom Jugendkoordinator der Stadt, Michel Seifert, und dem Vorsitzenden des Sportvereins, Frank Heinze auf den Weg gebracht. Ihr Ziel ist, dass so viele Räume wie möglich gemeinsam genutzt werden können. Neben Gemeinschaftsräumen für verschiedene Angebote des Jugendclubs sollen in dem Neubau auch Umkleiden und Duschen für die Sportler untergebracht werden. Es ist auch geplant, einen Fitnessraum und Möglichkeiten für den Reha- Sport zu nutzen. Der Trakt für den Jugendclub soll im Gegensatz zum zweigeschossigen Sport- Trakt einstöckig gebaut werden. Bei Bedarf kann aber jederzeit aufgestockt werden. Der Neubau soll Vereinen aus der ganzen Stadt die Möglichkeit bieten, die Räume ebenfalls zu nutzen. Das Projekt soll 2,1 Millionen Euro kosten. Etwa 1,75 Millionen Euro kommen aus dem LEADERProgramm und dem „Goldenen Plan Brandenburg“. 25 Prozent der Kosten werden von der Stadt übernommen und auch beim Landkreis Barnim sind Fördermittel beantragt. Baubeginn soll im Frühjahr 2017 sein. Frank Heinze rechnet damit, dass das Gebäude etwa ein Jahr später eingeweiht wird. Britta Müller betonte, dass es sich um ein sehr wichtiges Projekt handele, da es etwas für das Gemeinwohl und die Daseinsvorsorge tut. Torsten Jeran, Regionalmanager der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim, begleitete sie zu dem Vor-Ort-Termin. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine integrierte und nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum zu fördern. Da das Vorhaben in Werneuchen alle Handlungsfelder der Entwicklungsstrategie erfülle, sei es aus LAG-Sicht ein „Schlüsselprojekt“. Jeran lobte auch, dass sich der Sportverein in der Vergangenheit als zuverlässiger Fördermittelsteller präsentiert habe. Laut Jeran werden auch die Ortsteile von dem neuen Gebäude profi tieren und auch für den Regionalpark Barnim ist es wichtig, dass Projekte wie dieses umgesetzt werden, um zukunftsfähig zu bleiben. Ein Vorhaben, das diese Kriterien ebenfalls erfüllen wird, ist das Dorfgemeinschaftszentrum im Werneuchener Ortsteil Schönfeld. Auch dort schauten Müller und Jeran bei ihrem Besuch in der Stadt vorbei. In der ehemaligen Schule werden Räume geschaffen, die als Jugendtreff, als Festsaal mit einer Küche und Duschen für Sportler genutzt werden sollen. Finanziert wird dieses Projekt ebenfalls mit Mitteln aus dem LEADERProgramm. Ab dem nächsten Monat werden regelmäßig Vereinsgeschichten des SV Rot-Weiß Werneuchen auf dem Ortsthema Werneuchen im Blitz zu lesen sein. Gesponsert wird die neue Rubrik von den Stadtwerken.