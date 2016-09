Bernau (e.b.). Insgesamt 447 Kinder wurden vergangene Woche Samstag in Bernau eingeschult. Wie die Verwaltung mitteilt, sind das 45 ABC-Schützen mehr als im Vorjahr, was ein Anstieg um rund elf Prozent ist. Zugleich gab es so viele Einschulungen wie noch nie in der Stadt. 378 Erstklässler besuchen seit Montag eine der städtischen Grundschulen, 69 Mädchen besuchen eine Schule in freier oder kreislicher Trägerschaft. Nicht alle der neuen Schüler kommen aus Bernau. Einige unter ihnen reisen aus den Nachbargemeinden an. Aufgrund der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in die soziale Infrastruktur kann Bernau nach Verwaltungsangaben „den Mehrbedarf decken und ist vorbereitet.“ „Wir haben die Schulen in städtischer Trägerschaft in der letzten Woche noch einmal besucht. Die Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind pünktlich beendet. Die Schulleitungen und die Belegschaft freuen sich auf das neue Schuljahr“, freut sich Marina Timmermann, die als Leiterin des städtischen Amtes für Schulangelegenheiten tätig ist.