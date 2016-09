Bernau (e.b.). Eric Vogel von der Eastside Fun Crew (EFC) ist der „Ehrenamtler des Monats“ September. Ministerpräsident Dietmar Woidke nahm die Ehrung vergangene Woche Samstag auf dem Brandenburg-Tag in Hoppegarten vor. Dort war der 27-Jährige mit der Breakdance- Gruppe unter großem Beifall aufgetreten. Woidke würdigte dabei seinen Einsatz als Trainer und Betreuer einer Gruppe von jungen Leuten, die gern tanzen. „Aus einem gemeinsamen Hobby ist eine etablierte Einrichtung geworden“, so Brandenburgs Ministerpräsident. Er lobte auch die Erfolge, die die Gruppe „Breaking Bounderies“, die zur EFC gehört. Sie hat im vergangenen Mai die Europameisterschaften im Streetdance gewonnen und im August bei der Weltmeisterschaft in Glasgow den dritten Platz belegt. Der Brandenburg-Tag sei eine hervorragende Kulisse für die Auszeichnung, fügte Woidke mit Blick auf die Ehrenamtsmeile hinzu, wo sich beispielhaft für das ganze Land 30 Vereine präsentieren.