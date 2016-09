Barnim (e.b.). Minister Günter Baaske zeichnete vergangene Woche Samstag in Potsdam 40 Brandenburger aus, die sich ehrenamtlich in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport herausragend engagieren. „Diese Menschen stehen stellvertretend für Tausende, die sich für das Gemeinwohl oder einzelne Mitmenschen einsetzen. Sie machen das Leben lebenswert“, so Baaske. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Rudolf Prume. Er kommt zwar aus Groß Schönebeck in der Schorfheide, war aber über lange Jahre im Bernauer Sport tätig. Von 2002 bis 2008 war er Trainer der U9-Kinder beim PSV Bernau. Von 2003 bis 2008 übernahm er den Vorsitz des Vereins. Prume ist weiterhin sportlich engagiert und leitet die Judo-AG an der Grundschule Biesenthal.