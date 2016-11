Biesenthal (fw). Mit einem kleinen Festakt beging der Heimatverein Biesenthal e.V. vergangene Woche Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurden auch Mitglieder ausgezeichnet, die sich auf besondere Weise eingebracht haben. Zu ihnen gehört auch Ortschronistin Gertrud Poppe. Sie ist stets darum bemüht, die Geschichte des Ortes aufzubereiten und zu vervollständigen. Ihr ist kein Weg zu weit, um in Archiven nach historischen Fakten und Belegen über Biesenthal zu suchen. Sie ist das einzige noch aktive Gründungsmitglied des Vereins nach seiner Wiedergründung vor 25 Jahren. Ilse Döring wurde ebenfalls ausgezeichnet. Sie ist auch Gründungsmitglied, hat sich aber aus gesundheitlichen Gründen aus der aktiven Vereinsarbeit etwas zurückgezogen. Weitere Urkunden wurden vom Vorstandsvorsitzenden Hans-Georg Wieser an Otto Rogge, Werner Minkenberg und Margarethe Schiele übergeben. Zum Jubiläum lud der Biesenthaler Verein auch zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher hatten die Chance, sich die Ausstellung „Die Geschichte Biesenthals“ im Rathaus anzuschauen. Darin wird vor allem die jüngere Geschichte der Naturparkstadt abgebildet, die bisher in keiner Chronik veröffentlicht wurde. Sie wurde anlässlich des 700. Jahrestags der Verleihung des Stadtrechts zusammengestellt und beinhaltet auch frühgeschichtliche und weitgehend bekannte Fakten unterteilt in acht Kapitel. In der Heimatstube dienen Stücke dazu, einzelne Themen der Ausstellung zu veranschaulichen. Auch am Gelingen dieser Ausstellung war Gertrud Poppe maßgeblich beteiligt. Beim Tag der offenen Tür zeigte der Verein auch die historische Telefonzelle, die im ehemaligen Heizhaus der Grundschule „Am Pfefferberg“ untergebracht ist. Hans-Georg Wieser ist seit knapp 20 Jahren der Vorstandsvorsitzende. Zu den größten Errungenschaften des Vereins zählt er unter anderem den Einsatz für das Schlossparkareal, das inzwischen für jedermann zugänglich ist sowie die Reinhaltung des Wukensees, den er eine „Perle“ nennt. Die Beteiligung an verschiedenen gesellschaftlichen Ereignissen, wie an der 750-Jahrfeier der Erstnennung und dem dazugehörigen Festumzug zählt er zu den Höhepunkten der 25-jährigen Vereinsgeschichte. Ein Ziel des Heimatvereins ist es, die vorhandene geschriebene Chronik zu vervollständigen. Bisher reicht diese nur bis ins Jahr 1941. „Die Ausstellung bietet dafür eine gute Grundlage“, fi ndet der Vereinsvorsitzende. Eine Fortsetzung hält er für längst überfällig und der Verein werde daran arbeiten, diese auch zu erreichen.