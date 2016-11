Panketal (fw). Frischer Wind im Jugendclub Heizhaus in Panketal. Seit Anfang des Jahres wurden insgesamt fünf neue Betreuerinnen eingestellt. Neben zwei Schulsozialarbeiterinnen, einer Erzieherin und einer studentischen Hilfskraft ist auch eine Kulturpädagogin in der Einrichtung tätig. Sie haben neuen Schwung in die Einrichtung gebracht, die seit anderthalb Jahren in Trägerschaft der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter May“) ist. Natürlich ist das nicht ganz in Eigenregie erschienen, sondern aufgrund eines neuen Konzeptes, das umgesetzt wird. Aber durch die ständige Betreuung gibt es für die Kinder und Jugendlichen immer einen Anlaufpunkt. Teil des neuen Konzeptes ist auch ein Wochenplan, der den Besuchern ein erweitertes Angebot und neue Öffnungszeiten bietet. Ein offener Treff ist fester Bestandteil davon. Dazu gibt es beispielsweise Gelegenheiten gemeinsam zu kochen, kreativ-künstlerische Angebote oder Sportkurse. Mittwochs wird immer Bergfest gefeiert. Wie das von statten geht, variiert. Die Angebote sollen vorwiegend Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 20 Jahren ansprechen, sind aber für junge Erwachsene bis 27 Jahren gedacht. Der Treffpunkt im Zentrum des Schulstandortes Zepernick ist beliebt. Kulturpädagogin Maria Blanck schätzt, dass etwa 50 bis 60 Besucher pro Tag dorthin kommen. Die Nähe zur Grundund Gesamtschule kann als Vorteil gesehen werden, da die Zielgruppe es nicht weit hat. Doch andere schrecken davor zurück, ihre Freizeit in der Nähe der Schule zu verbringen. „Ein Vorteil ist aber auf jeden Fall, dass die Sporthalle gleich nebenan ist“, sagt Blanck. Dort bietet sie beispielsweise Fitness an und auch die Einradgruppe „Wild Weelz“ trainiert dort. Um die Arbeit der Stiftung in der Gemeinde bekannter zu machen, lud sie am vergangenen Samstag zu einem „Willkommensfest“ ein. Dabei stellte sich nicht nur das Team vor, sondern auch der „Heizhaus-Song“ wurde gesungen. Er wurde gemeinsam mit dem Rockmobil Barnim in den Herbstferien aufgenommen. Darüber hinaus gab es sportliche Einlagen mit Zumba und Body-Percussion sowie den „Hot Weelz“ zu erleben. Ein Live-Act sorgte für den musikalischen Ausklang. Das Fest diente auch zur Vernetzung mit Kooperationspartnern. Einer davon ist die Gemeinde Panketal, die die Arbeit der Stiftung vor Ort unterstützt. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de