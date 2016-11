Bernau (ka). Seit September 2014 ist Astrid Heinze Mieterin des Edeka Marktes in der Bürgermeisterstraße. Aufgrund des fehlenden Drogeriemarktes in der Bernauer Innenstadt setzte sie sich mit ihrem Vermieter, der Wobau Bernau, zusammen und plante die Erweiterung des Marktes um eine Drogerieabteilung. Sie ist nach Umbaumaßnahmen inzwischen fertig. Der neugestaltete Markt feierte am Mittwoch vergangener Woche seine Fertigstellung. Dabei durfte auch eine kleine Führung nicht fehlen. Im Februar dieses Jahres starteten die Bauarbeiten. Die Ladenfl äche wurde von 420 auf insgesamt 771 Quadratmeter vergrößert. Der Umbau verlief nicht ganz ohne Komplikation, so mussten aufgrund von Stabilitätsproblemen zusätzlich zwei sogenannte V-Träger eingezogen werden. „Die Immobilie wurde in den 1980er-Jahren gebaut und ist mehrfach verändert worden“, erklärt Wobau- Geschäftsführerin Antje Mittenzwei. Dadurch, dass die Standfestigkeit des Gebäudes durch die Entfernung von zwei Trägern leicht beeinträchtigt war, musste eine neue Stabilisierung vorgenommen werden. „Das war ein zusätzlicher Aufwand für uns, aber so wurde das Gebäude stabilisiert“, so die Geschäftsfrau. Nicht nur baulich hat sich einiges verändert. Neue Tiefkühltruhen, eine neue Kühlstrecke für Milchprodukte und Wurstwaren und ein neuer Backstand wurden angeschafft. Auch Sozialräume, Lager und Toiletten sind auf den neuesten Stand gebracht worden. Zudem ist der ganze Markt lichtdurchfl utet und klimatisiert. Das Drogeriesortiment wurde um mehr als 50 Prozent erweitert. Von der Zahnbürste über Make-up bis zu glutenfreien und veganen Produkten kann man ab sofort alles in der Innenstadt bekommen. Da alle Umbaumaßnahmen während des laufenden Betriebes stattfanden, musste das Team auch am Wochenende ran, um den straffen Zeitplan einzuhalten. Auch die Kundschaft musste sich auf erheblich Einschränkungen gefasst machen. Letztendlich hat sich der Umbau aber für alle gelohnt. „Wir haben während der Bauarbeiten keinen großen Kundenverlust gehabt“, sagt Inhaberin Astrid Heinze. Die Kundschaft sei sehr treu und habe sogar Mundpropaganda für das Geschäft betrieben. Sie sind zufrieden und dem Vermieter ist im Endeffekt genau das wichtig. Denn mit der Baumaßnahme sollte das Verkaufsangebot in der Innenstadt gestärkt werden. Im Zuge der Erweiterung wurden auch die Öffnungszeiten angepasst. So hat man sich entschlossen, den Markt in der Woche von 7 bis 20 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr zu öffnen. Die Gesamtkosten für die Stabilisierung des Gebäudes und des Umbaus beliefen sich auf 300.000 Euro. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de