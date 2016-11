Bernau (fw). Wie wichtig eine Feuerwehr für die Gemeinschaft eines Ortes sein kann, konnte man vergangene Woche Samstag in Schönow sehen. Der dort ansässige Löschzug hatte einen guten Grund zum Feiern, denn das neue Feuerwehrgerätehaus wurde nach rund anderthalb Jahren Bauzeit fertig gestellt und mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Klar, dass bei dieser Gelegenheit viele Bewohner mitfeierten. Die Kameraden selbst starteten mit einem Festumzug von ihrer alten Wache in ihr neues Domizil. Die beiden Gebäude sind nicht weit voneinander entfernt, doch die Route für den Umzug führte nicht auf direktem Wege zum neuen Gerätehaus, sondern ein Stück durch den Bernauer Ortsteil. Den Rand säumten viele Schönower, die ihrer Feuerwehr zujubelten. 2,4 Millionen Euro investierte die Stadt Bernau in den Bau an der Krautstraße. Bernaus Bürgermeister André Stahl sprach von einem „kleinen Schmuckstück“, das dazu dienen soll, optimale Bedingungen für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu schaffen. Dies sei notwendig, um den Dienst an der Allgemeinheit sicherzustellen. „Ihr habt euch das Haus verdient“, lobte Stahl. Architekt Marten Hübler sagte, dass ein neuer Treffpunkt geschaffen wurde, der sich ins Ortsbild einordnet. Ziel sei es auch gewesen, einen Beitrag zur Wertschätzung der Freiwilligen Feuerwehr zu leisten und die Voraussetzungen für die Nachwuchsarbeit zu schaffen. Die Fahrzeughalle ordnet sich dem Gemeinschaftshaus unter. In der oberen Etage sind die Jugendfeuerwehr, Büros für die Wehrführung und den Förderverein sowie eine Küche und ein großer Schulungsraum untergebracht. Diese Etage ist auch über eine Treppe erreichbar, die für Übungen der Kameraden genutzt werden kann. Im unteren Bereich des Hauses sind die Umkleidekabinen angesiedelt. Das Grundstück ist von mehreren Seiten befahrbar, so dass sich ankommende und abfahrende Parteien nicht behindern. Ein neues Gerätehaus musste unbedingt her, versicherte der Stadtwehrführer Jörg Erdmann. Die Bedingungen in der ehemaligen Scheune an der Dorfstraße seien nicht mehr tragbar gewesen. So musste sich die Jugendfeuerwehr beispielsweise mit einem sehr kleinen Raum zufriedengeben. Auch die Fahrzeuge hätten am alten Standort nicht ordentlich untergebracht werden können. „Ich bin glücklich über das neue Haus. Wir werden es in Ehren halten“, versprach Erdmann. Zur Krönung des ohnehin schon ereignisreichen Tages wurde ein neues Löschfahrzeug im Wert von 370.000 Euro überreicht. „Das Auto ist der Knaller, das Haus übertrifft es noch“, freute sich Löschzugführerin Jacqueline Sachs. Nun sei die Fahrzeugfl otte auf dem neuesten Stand. Sachs setze alles daran, dass das in die Kameraden gesetzte Vertrauen nicht enttäuscht wird. Zum feierlichen Anlass wurde auch der Schönower Feuerwehrmann Dieter Hoffmann ausgezeichnet. Der Kreisfeuerwehrverband überreichte ihm die Ehrennadel als Würdigung für besondere Leistungen. Dazu gab es eine Geldprämie von der städtischen Feuerwehr. Zu den vielen Gratulanten gehörten unter anderem Michaela Waigand und Rory Schönfelder von der Bernauer Stadtverwaltung. Sie überreichten den symbolischen Schlüssel für das neue Gebäude. Auch der Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Skwierzyna war angereist. Lech Holownia überbrachte seine guten Wünsche und gestand, dass man bei dem Anblick des neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr glatt ein bisschen neidisch werden könnte.