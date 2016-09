Panketal (fw). Der Bau der Neuapostolischen Kirche in Zepernick verläuft weiterhin nach Plan. Der Plan sah vor, dass der Rohbau im Oktober fertig gestellt werden sollte. Das war dann früher als erwartet der Fall. Nach Baubeginn im Juni dieses Jahres wurde am Freitag vergangener Woche Richtfest gefeiert. Zu dem feierlichen Anlass kam auch Wolfgang Nadolny, Präsident der Neuapostolischen Kirche Berlin-Brandenburg in den Panketaler Ortsteil. In seiner Ansprache warb er für ein offenes Glaubensbekenntnis und mehr „Leuchtkraft“ des Christentums. Beides sei der Schlüssel für Respekt und Friedfertigkeit in Deutschland. Er steht dabei ganz auf der Seite der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Rahmen der Flüchtlingsdebatte dazu aufrief, die christlichen Werte durch regelmäßige Besuche in der Kirche zu zeigen. „Das kann ich nur unterstreichen. Man sollte sich zu seinem Glauben bekennen, so dass Christentum nicht formell ist, sondern mit Leben gefüllt ist“, sagte Nadolny gegenüber dieser Zeitung. Der Neubau in der Menzelstraße entsteht, weil die alte Kirche auf dem Gelände baufällig ist. In dem neuen Gebäude sollen 220 Menschen Platz haben und damit mehr als vorher. Der Grund dafür ist, dass die Kirchen der umliegenden Ortschaften Biesenthal, Berlin-Buch und Schildow perspektivisch geschlossen werden sollen. Damit wächst die Gemeinde und in der neuen Kirche soll Platz für alle sein. Architektin Karin Reimann erklärt, dass Nebenräume entstehen, die durch Trennwände geteilt werden können. Dort könnten während des regulären Gottesdienst andere Veranstaltungen, wie der Kinder-Gottesdienst, stattfi nden. Wenn alle Gläubigen der Region zu einem größeren Gottesdienst kommen, ist dafür ebenfalls Platz, da alle Räume dafür genutzt werden können. Der Bau an sich zeichnet sich durch seine runde Form aus. „Mit der Rundung passt die Kirche in die Siedlung“, erklärt Reimann. „Wir wollten hier keinen großen Klotz hinstellen, weil die anderen Häuser klein sind. Die Rundungen sind organisch und passen sich besser an. Wir möchten nicht auffallen, sondern uns ins Wohngebiet eingliedern“, so die Architektin. Der Kostenrahmen liegt bei 1,3 Millionen Euro. Bisher liege man nach Angaben von Heiko Nevermann, Abteilungsleiter Bau, „gut im Budget“. Auch der Zeitplan stimmt. In den nächsten Wochen werden die Fenster eingesetzt, bevor der Fußboden verlegt und die Heizung installiert wird. So können die Arbeiten in den Wintermonaten im Innenbereich weitergehen. Als einziger Gegenstand aus der alten Kirche soll laut Nevermann die Pfeifenorgel in die neue Kirche umziehen. Er rechnet damit, dass dies im März des nächsten Jahres passieren wird. Die Bauarbeiten sollen noch ein knappes Jahr dauern. Ende Juli 2017 soll die Kirche geweiht werden. Dafür wird der Internationale Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche, der seinen Sitz in der Schweiz hat, in Panketal erwartet.