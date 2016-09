Wandlitz (e.b.). Es war nur ein Freundschaftsspiel und doch war es etwas Besonderes. Erstmalig trat die zweite Mannschaft des 1. FV Eintracht Wandlitz gegen eine Flüchtlingsauswahl aus Wandlitz und Basdorf an. Das war wohl der Grund dafür, dass am Mittwochabend vergangener Woche nicht weniger Publikum die Sitzreihen am Kunstrasenplatz an der Prenzlauer Chaussee füllte als sonst bei regulären Spielen der Eintracht II in der Brandenburger Kreisliga Nordost. Die Zuschauer, Einheimische und viele Migranten aus den Heimen und Unterkünften, kamen auf ihre Kosten. Zum Ende der ersten Halbzeit schien sich eine Sensation anzubahnen: die Hobbyfußballer aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und Somalia führten mit 3:1. Doch nach der Halbzeitpause begannen die Eintrachtler mit der Aufholjagd und siegten letztendlich dank größerer Routine, Spielerfahrung und Kondition in der torreichen und sehr fair gespielten Begegnung noch knapp mit 6:5. Trainer Gören Zempel nutzte die Gelegenheit, um einige der besten Spieler der Flüchtlingsmannschaft zum regelmäßigen Probetraining bei Eintracht II einzuladen. Vielleicht werden sie in einigen Wochen schon regulär für die Eintracht bei Ligaspielen aufl aufen – so wie der fl inke Syrer Omar al-Mahmoud, der schon seit geraumer Zeit für den Wandlitzer Fußballverein spielt und auch Tore schießt.