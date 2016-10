Werneuchen (fw). Wie Bürgermeister Burkhard Horn auf Nachfrage mitteilte, hat der Investor seine Pläne, den Sonderlandeplatz in Werneuchen in einen Geschäftsfl ugplatz umzustrukturieren, zurückgezogen. Der ausschlaggebende Grund dafür sei der Wirtschaftsausschuss vergangene Woche Donnerstag gewesen, auf dem der Investor seine Pläne vorstellte. Viele der Anwesenden im Adlersaal haben in Redebeiträgen ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Auch die Ausschussmitglieder stimmten gegen den Beschlussentwurf. Burkhard Horn bedauert, dass es nicht einmal zu einem Beschlussentwurf gekommen ist, der dann auf der Stadtverordnetenversammlung diskutiert worden wäre. Laut Horn fühlte sich der Investor nach der Gremiumssitzung nicht gut behandelt. „Ich habe nichts gegen laute Einwände, aber dort ging es teilweise sehr unsachlich zu“, beschreibt der Bürgermeister die Atmosphäre aus seiner Sicht. Die Air Immobilien GmbH wollte insgesamt 65 Millionen Euro für den Geschäftsfl ugplatz bis 2027 investieren. Im Jahr 2018 wäre es losgegangen mit etwa 11.000 Starts und Landungen im Jahr, was etwa 31 Flugbewegungen am Tag entsprochen hätte. Bis 2027 wäre diese Zahl auf 18.650 gestiegen. Nach Bekanntwerden der Pläne wurde eine Online- Petition gegen das Vorhaben auf den Weg gebracht, die innerhalb von anderthalb Wochen rund 2.000 Unterstützer fand, rund 1.200 von ihnen kamen aus Werneuchen.