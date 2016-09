Wandlitz (ka). Im Verwaltungsgebäude des Barnim Panoramas in Wandlitz kam vergangene Woche Donnerstag eine neunköpfi ge Jury zusammen, um ausgiebig zu sichten, zu riechen und zu schmecken. Sie hatte das Ziel, den besten Honig aus dem Naturpark Barnim zu ermitteln. Von 33 eingereichten Produkten kamen 17 verschiedene Aromen in die engere Auswahl und wurden getestet. Ulf Winkler betreut im Naturpark das Honig-Projekt und kennt sich dank eigener Imker-Erfahrungen bestens aus. Er weiß, dass es den „perfekten Honig“ nicht gibt. „Der richtig gute Honig ist eigentlich der, der einem am besten schmeckt“, so Winkler. Um ein objektives Bild abgeben zu können, wurde ein ausgeklügeltes Punktesystem entwickelt. Bei dem Wettbewerb spielt es keine Rolle, ob der Honig von einem Berufsimker oder einem Anfänger eingereicht wurde. „Bei uns ist es wichtig, dass der Honig dem Konsumenten schmeckt“, sagt Winkler über den Wettbewerb. „Wir achten zum Beispiel nicht darauf, ob es ein schönes Etikett gibt und ob es auch richtig gerade sitzt“, so der Experte. Um mitzumachen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Die Bienenstöcke müssen beispielsweise im Naturpark Barnim stehen. Zur Behandlung der Bienen darf nur mit organischen Säuren gearbeitet werden. Es sind keine chemischen Zusatzstoffe erlaubt. Um teilzunehmen muss jeder Imker drei Proben einreichen. Davon geht ein Glas ins Labor, ein weiteres Glas reicht der Imker in dem Zustand ein, in dem er es verkaufen würde und das dritte Glas wird für die Juryverkostung verwendet. Ordnungsgemäß nummeriert, schauen, riechen und schmecken sich die Juroren durch die verschiedenen Sorten und vergeben ihre Punkte. Nach jeder Probe sind die Juroren angehalten, mit Wasser oder Kaffee den Gaumen zu neutralisieren. Nach rund zwei Stunden intensiver Verkostung und Auswertung der Fragebögen werden die ersten drei Plätze ermittelt. Der Gewinner des Honig-Wettbewerbs wird beim Naturparkfest bekannt gegeben, das an diesem Samstag in Liebenwalde gefeiert wird. Nach Stippvisiten auf dem Gut Hobrechtsfelde und in Biesenthal zieht das Fest diesmal an das Wasser. Mit der Wiedereröffnung des Langen Trödels, dem Bau der Klappbrücke und der neuen Stadthafen-Anlage bietet sich Liebenwalde als Ausrichtungsort an. In Kooperation mit der Stadtverwaltung Liebenwalde und den Partnern des Festes entsteht ein vielfältiges Programmangebot. Neben den traditionellen Informations- und Mitmach-Angeboten werden Attraktionen auf dem Langen Trödel und im Hafenbecken das Flair der Veranstaltung bestimmen. Los geht es um 14 Uhr mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Ab 20 Uhr wird die Band „Station 4“ die Bühne betreten, bevor um 21. 30 Uhr eine Projektionsshow im Hafenbecken beginnt. Die Feuershow mit Livemusik startet genau eine Stunde später. Im Anschluss daran schließt das Feuerwerk die Veranstaltung.