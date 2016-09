Bernau (fw). Bernau ist stets darum bemüht, das Image der familienfreundlichen Stadt zu verbreiten. So steht im städtischen Haushalt immer viel Geld für Kitas und Schulen bereit. Aber auch die Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche werden durch die Verwaltung gefördert. Einen Überblick über das Angebot gab es vergangene Woche Freitag beim vierten „Langen Tag der Kinder- und Jugendeinrichtungen“. Auf dem Bernauer Steintorplatz präsentierten sich verschiedene Einrichtungen und machten mit unterschiedlichen Aktionen auf sich aufmerksam. Das Kinder- und Jugendhaus Yellow präsentierte Ergebnisse des Projektes „Bernau In und Out“, bei dem Kinder zwischen sieben und 15 Jahren in den Sommerferien die Gelegenheit hatten, mit einer Kamera das festzuhalten, was sie in Bernau stört oder was sie an der Stadt mögen. Dabei kamen viele Punkte zusammen, wie Maria Meissner berichtet. Die pädagogische Fachkraft begleitete das zweiwöchige Vorhaben und erlebte die Eindrücke der 16 bis 20 Kids hautnah mit. Die Themen, die sie beschäftigten reichten vom stinkenden Ententeich über Ideen für einen neuen Hundeplatz bis zum Vorschlag für eine Graffi ti-Halle, um Sprühereien an öffentlichen Orten vorzubeugen. Gefallen fanden sie unter anderem an den Denkmälern und Schwimmbädern. Das Projekt ist Teil der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Geschehen in der Kommune. Die Bernauer Stadtverordneten trafen im November vergangenen Jahres einen entsprechenden Entschluss und wollen wissen, was die Kinder der Stadt interessiert. Die Präsentation der Ergebnisse aus dem Yellow bildeten einen Auftakt für eine ähnliche Beteiligung in den anderen Einrichtungen. Der Stadtverordnete Dominik Rabe (Die Linke) zeigte sich mit der bisherigen Umsetzung des Vorhabens sehr zufrieden. „Wir wollen den Kindern zuhören, um herauszufi nden, was sie bewegt“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport gegenüber dieser Zeitung. Sie wollten ihnen nichts von oben aufzwängen, sondern einen Einblick in ihre Gedanken bezüglich der Gestaltung Bernaus bekommen. „Wir waren unsicher, wie es die Verwaltung umsetzen wird. Aber es ist genauso wie wir uns das gedacht haben“, lobt er insbesondere die Stadtjugendpfl egerin Jana Kohlhaw. Bei der Umsetzung des Projektes steht auch Thomas Kropp von der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung zur Seite. Sein Ziel ist es, eine Brücke zwischen Kindern und politischen Entscheidungsträgern zu bauen. Oftmals würden Erwachsene beklagen, dass sich der Nachwuchs nicht für die Gesellschaft interessieren würde. Tatsache sei aber, dass sie es sehr wohl tun, aber nicht wissen, wie eine Kommune funktioniert oder wer die Entscheidungen trifft. „Es geht darum, Prozesse in Gang zu bringen. Jugendliche sollen spüren, dass es eine Wertschätzung dafür gibt, was ihnen wichtig ist“, so Kropp. Daher soll der nächste Schritt des Projekts eine Ausstellung sein, in dem die Ergebnisse, die auf Plakaten festgehalten wurden, gezeigt werden. Dazu sollen auch Lokalpolitiker eingeladen werden, um mit den Kindern über ihre Themen ins Gespräch zu kommen. Neben der Projekt-Präsentation des Yellows konnte der Bernauer Nachwuchs am Stand der Frakima töpfern, mit den Mitarbeitern des Konfetti Lipgloss anfertigen oder am Dosto-Tisch Taschen mit Airbrush verzieren. Der Verein Eltern helfen Eltern e.V. hatte ein Glücksrad dabei und mit einer entsprechenden Maschine konnten die Kids eigene Buttons anfertigen. Das Stadtteilzentrum Südstern war ebenfalls vertreten. Dort konnten Gipsfi guren bunt bemalt oder Holz mit einem Lötstrahl gestaltet werden. Einen Kletterberg hatte der Kreissportbund Barnim zur Verfügung gestellt und Curling konnte auch probiert werden.