Schönwalde (fw). In der Kita „Traumland“ ging es am Dienstag teilweise ein bisschen lauter zu. Der Grund dafür war das Anbringen einer Wandverzierung in ihrem Essensbereich, der liebevoll als Kinderbistro bezeichnet wird. Von den Künstlern Sabine und Peter Rossa höchstpersönlich wurden die bunten Werke aus Holz an die Wand gebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite hängt bereits ein farbenfroher fl iegender Teppich mit vielen regionalen Obst- und Gemüsesorten. Alle Gegenstände wurden auch bei diesem Dekorationsstück aus Holz gefertigt. Es wurde bereits im vergangenen Jahr angebracht und ist Teil des Projekts „Wir schaffen eine Kinderbistro-Erlebniswelt“. Das Künstlerpaar aus dem Oderbruch hat sich für ihre Kunstwerke nicht nur vom Thema „gesunde Ernährung“ inspirieren lassen, sondern auch vom Namen der Kita, die in Trägerschaft der AWO ist. „Durch Träumen gelangt man manchmal in eine Märchenwelt und dazu passt auch der fl iegende Teppich“, fi ndet Peter Rossa. Gemeinsam mit seiner Frau brachte er nun Äste an die Wand, an denen viele bunte Früchte und Blätter hängen. Bei der Herstellung wurde darauf geachtet, dass die Kunstwerke massiv sind, da die Kinder dort ruhig auch anfassen sollen, auch wenn es kein Spielzeug im herkömmlichen Sinne ist. Das Konzept des Kinderbistros passt auch zu den Inhalten, die im „Traumland“ vermittelt werden. Dort wird nicht nur gesundes Essen serviert, die Kinder lernen auch viel darüber, in dem sie an verschiedene Zutaten herangeführt werden und daraus etwas Leckeres herstellen. So haben sie in letzter Zeit mit Äpfeln gearbeitet, aus denen unter anderem Chips entstanden sind. Aber auch Holunderbeerensaft oder Kräuteressig machen die Kids selbst. Ihre kulinarischen Experimente werden auf Fotos und Plakaten festgehalten und zieren ebenfalls den Essensbereich. „So sollen die Kinder lernen, wie man sich gesund ernähren kann“, sagt Kita-Leiterin Karin Maaß. Dabei wird auch auf die Verwendung regionaler Produkte gesetzt, die im eigenen Garten angebaut werden können. So verhält es sich auch mit der Kunst. Einige der Kinder besuchten das Atelier der Rossas in Mädewitz im Oderbruch. „Uns ist es wichtig, dass sie lernen, wo die Kunst herkommt, wer sie macht und wie sie entsteht“, sagt Maaß. So wird das Kinderbistro als ein Raum gestaltet, in dem das Verständnis für Bildung, Kunst, Natur und gesunde Ernährung geschärft wird.