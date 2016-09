Wandlitz (e.b.). Es sind zwar nur rund 130 Meter, aber die fehlten bisher, um vom Jünemannplatz im historischen Wandlitzer Ortskern eine durchgängige Wegeverbindung für Fußgänger zum Beispiel bis zur Kulturbühne „Goldener Löwe“ oder zum Barnim Panorama zu haben. Diese Lücke ist nun geschlossen und der komplettierte Weg wurde am Mittwoch vergangener Woche offi ziell eingeweiht. Das Bauvorhaben der Gemeinde umfasste die Verbindung der Wegeführung auf der westlichen Fahrbahnseite des Jünemannplatzes als Lückenschluss zwischen den bereits fertig ausgebauten Gehwegen der Oranienburger Straße in Richtung Sportplatz und in Richtung Kirchdreieck. Der Gehweg wurde aus Betonsteinpfl aster mit Natursteinvorsatz hergestellt. Für die neue Beleuchtung wurde die im Dorfkern übliche historische „Altstadtleuchte Wandlitz“ verwendet, die zwar altertümlich anmutet, aber mit energiesparender LED-Lichttechnik ausgestattet ist. Außerdem wurde eine im Baubereich befi ndliche Bushaltestelle mit einem sogenannten Kasseler Sonderbord sowie einem Blindenleitsystem barrierefrei erneuert. Am 23. Mai 2016 hatten die Baufi rmen mit der Arbeit begonnen und bereits zwei Monate später konnte die Fertigstellung des Projektes vermeldet werden. Gemeinsam mit Mitgliedern des Wandlitzer Ortsbeirates, des Bauausschusses sowie Vertretern der beteiligten Firmen weihte Bürgermeisterin Jana Radant am 7. September 2016 das fertig gestellte Vorhaben offi ziell ein. „Wir haben in Wandlitz-Dorf eine wirklich schöne und alte Bau- sowie Straßensubstanz, die das Ortsbild prägen. Und das wollen wir auch erhalten. Aber es muss auch benutzbar und bürgerfreundlich sein,“ erläuterte Bürgermeisterin Jana Radant. Insgesamt 70.000 Euro wurden dafür investiert.