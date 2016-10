Bernau (fw). Auf dem Grundstück der Familie Lehmann fand am Dienstagnachmittag trotz recht kühler Temperaturen eine kleine Feier unter freiem Himmel statt. Eingeladen waren nicht nur Nachbarn, sondern auch Vertreter der Stadt Bernau sowie Planer, Bauunternehmer und andere Menschen, die den Ausbau ihrer Straße vorangebracht haben. Nach einer recht kurzer Bauphase, die sich von 17. Mai bis 30. September dieses Jahres hinzog, wurde der Finkenschlag an dem Tag offi ziell für den Verkehr freigegeben. Die Planungsphase für den Ausbau dauerte allerdings deutlich länger. Bauamtsleiterin Simone Rochow sagte, dass es bereits seit 2004 Überlegungen bezüglich der Siedlungsstraße gab. In der Zwischenzeit sprang jedoch ein Investor ab und es gab Diskussionen darüber, wie die Baumaßnahme gestaltet werden soll. Als diese Entscheidungen getroffen wurden und alle Planungen in die Wege geleitet wurden, ging es aber recht zügig und ohne besondere Vorkommnisse. Für die Bewohner ist die Verbesserung spürbar. So berichtet Heiner Kleinert, dass die Straße vorher sehr schmal und voller Gerümpel war. Das schlimmste sei jedoch die Dunkelheit gewesen, da es nur eine Laterne am Anfang der Straße gegeben habe. „Man hat hier im Dunkeln immer viele Leute mit Taschenlampen gesehen“, berichtet er. Bei starken Regenfällen sei sein Grundstück regelmäßig abgesoffen. Er und seine Frau bedauern es zwar, dass sich die Stadt so lange Zeit gelassen hat, bis der Ausbau über die Bühne gegangen ist. Doch sie wollen sich nicht beklagen, denn das gehört nun der Vergangenheit an. 14 Lampen mit LED-Lichtern sorgen nun dafür, dass niemand mehr mit Taschenlampen durch den Finkenschlag laufen muss. Vor den Straßenbauarbeiten wurde im Herbst vergangenen Jahres ein Teich angelegt, der an einen Regenkanal angeschlossen wurde, um Überschwemmungen zu vermeiden. Die Fahrbahn wurde erneuert und ein Gehweg gepfl astert. Auch die Gas- und Trinkwasserleitungen wurden erneuert. Für die Maßnahme mussten einige Bäume weichen. Sie werden durch 26 Winterlinden ersetzt. Die Baumart haben sich die Anwohner gewünscht und dem kommt das städtische Bauamt gern nach, denn die Anwohner mussten lange auf den Ausbau warten und haben sich laut Rochow in den Einwohnerversammlungen stets kooperativ gezeigt. Die Begrünung soll im November gepfl anzt werden. Wie viel die Anwohner für den Ausbau ihrer Straße zahlen müssen, hängt von ihrer Grundstücksgröße ab. „Man hat uns zwar einen Kostenrahmen verraten, aber wie viel es genau ist, wissen wir noch nicht“, berichtet Anwohner Dietmar Reyer. Die Stadt informierte, dass sie 450.000 Euro für die Baumaßnahme im Finkenschlag investiert habe. LED-Laternen statt Taschenlampen Ende des Ausbaus Finkenschlag gefeiert / Straße, Beleuchtung und Entwässerung verbessert Umringt von Anwohnern schneiden Bernaus Baudezernent Jürgen Jankowiak (r.) und Frank Schwarz, Geschäftsführer der Diamant Verkehrsbauservice GmbH (M.), das obligatorische Band zur Freigabe des Finkenschlags durch. Foto: Blitz/fw als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de