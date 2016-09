Bernau (e.b.). Denen zu helfen, die nicht um Hilfe rufen oder es nicht können, gehört zu den Aufgaben des Lions Clubs. Die international tätige Vereinigung hat auch einen Ableger in Bernau. Er feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen und vergangene Woche Samstag kamen viele Mitglieder des Clubs sowie Gäste zusammen, um den runden Geburtstag zu feiern. Die Idee, vom eigenen Wohlstand abzugeben, entstand bereits 1993 in einer Bernauer Kellerkneipe. Dann stand die Bildung des Clubs auf der Agenda, bevor die ersten Aktionen durchgeführt wurden. Los ging es mit einer Lions-Meile in der Bernauer Bürgermeisterstraße. Sie wurde zusammen mit fünf Nachbar-Clubs umgesetzt und von der Brauerei Schultheiß unterstützt. 1996 inszenierten die Bernauer Lions das erste Benefi zkonzert in der Herz Jesu Kirche. Damals kamen 6.000 DMark zusammen. Die Konzerte fanden seither regelmäßig statt und sind inzwischen eine Tradition in Bernau. Lions-Mitglied Andreas Neue erinnerte in seiner Rede zur Feierlichkeit in Conny’s Wirtshaus an weitere Meilensteine der Unterstützung der vergangenen 20 Jahren. Vor Ort profi tierten unter anderem die Tafel, das Freizeithaus Yellow, das Krankenhaus und der SSV Lok Bernau von den Aktivitäten des Clubs. Auch die evangelische und die katholische Jugend in Bernau bekommen jährlich einen Zuschuss zum Sommercamp. Ein Förderverein für dieses Vorhaben wurde ebenfalls gegründet. Bei weltweiten Katastrophen, wie dem Seebeben im Indischen Ozean 2004 oder den Erdbeben in Haiti und Nepal, haben die Lions geholfen. „Wir haben ein rasantes 2016 mit dem Fußball- Winterpokal, dem Kindertag und dem Lions-Kinderfest in der Georg-Rollenhagen- Grundschule organisiert“, so Neue in seiner Rede. Damit ist das ereignisreiche Jahr aber noch nicht beendet, denn am 3. Dezember 2016 fi ndet das 20. Benefi zkonzert in der Bernauer Herz-Jesu-Kirche statt. Es spielt die große Besetzung des Landespolizei-Orchesters. Im Jahr 2012 wurde berechnet, dass die Summe der Hilfegelder seit der Gründung die 100.000 Euro-Marke überschritten hat. Zurzeit besteht der Club aus 15 Mitgliedern. Andreas Neue sagte, dass nach einem Mitgliederschwund im Jahr 2014 versucht wird, auf eine Mitgliederzahl von 25 zu kommen. Wünschenswert ist für ihn, dass sich auch die ein oder andere Frau für den Club begeistern könnte.