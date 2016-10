Bernau (fw). Der alltägliche Schulbetrieb hatte vergangene Woche Freitag im Paulus-Praetorius- Gymnasium ausnahmsweise Pause, denn zum 19. Mal fand dort die Ausbildungs- und Studienbörse statt. 110 Aussteller waren in der Aula und in den Klassenräumen über mehrere Etagen verteilt. Unternehmen, Universitäten, Hochund Fachschulen informierten genauso über ihr Angebot wie andere Bildungseinrichtungen. Insgesamt waren etwa 450 Mitarbeiter vor Ort, um Jugendliche und deren Eltern über berufl iche Chancen zu informieren. Viele von ihnen nutzten die Möglichkeit, mit Ausbildern oder Auszubildenden ins Gespräch zu kommen, um aus erster Hand zu erfahren, wie die Ausbildung genau abläuft. Hauptorganisator Uwe Bartsch kümmert sich seit 19 Jahren darum, dass die Veranstaltung stattfi ndet. Dafür gab es Lob von Landtagspräsidentin Britta Stark. „Inzwischen ist die Messe weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt“, sagte die Politikerin. Bartsch betonte, dass die Ausbildungs- und Studienbörse ohne diejenigen, die „im Hintergrund die Strippen ziehen“ nicht möglich sei. Sein Dank galt unter anderem dem Schulleiter des Paulus- Praetorius-Gymnasiums, Ingolf Hansch, und dem Schulleiter der Tobias-Seiler-Oberschule, Othmar Nickel. Barnims Vize- Landrat Carsten Bockhardt eröffnete die Veranstaltung. Zwar gebe es zurzeit mehr Ausbildungsplätze als Jugendliche, dennoch sollten sich die Jugendlichen darüber bewusst sein, dass es einen Kampf um kluge Köpfe auf dem Arbeitsmarkt gebe. „Daher müssen gute Leistungen in der Schule und in der Ausbildung auch weiterhin erbracht werden“, so Bockhardt. Aber auch den Ausstellern sprach er seinen Dank aus. Eine besondere Würdigung wurde Norbert Giesen zuteil, der jahrelang im Ausbildungsbereich bei Siemens tätig war und über lange Jahre an der Messe teilgenommen und mit Bartsch zusammengearbeitet hatte. Dafür gab es eine Urkunde und einen Präsentkorb. Inzwischen befi ndet sich Giesen zwar im Ruhestand, doch er erinnert sich daran, dass er immer gern zur Messe nach Bernau gekommen ist. Ein Grund dafür sei die gute Organisation. Dazu kommt aber auch, dass die Jugendlichen tatsächlich gut beraten werden. Diese Qualität seit laut Giesen vor allem Uwe Bartsch zu verdanken. „Wir haben hier auch viele junge Menschen für das duale Studium gewinnen können“, sagt Giesen. Da die Veranstaltung inzwischen zu einer Tradition geworden ist, sich einen Namen gemacht hat und sich regelmäßig vieler Besucher erfreut, wird sie auch im nächsten Jahr wieder stattfi nden. Laut Uwe Bartsch wird das am 29. September 2017 sein.