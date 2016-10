Bernau (fw). Von außen sieht der Plattenbau in der Sonnenallee in Bernau nicht sehr einladend aus. Doch wer die Eingangstür des Hauses mit der Nummer zwei passiert und das Altenhilfe- und Begegnungszentrum der Volkssolidarität Barnim e.V. betritt, wird herzlich willkommen geheißen. Die ehrenamtlichen Helferinnen Elke Huhn und Beate Modisch wirbeln durch die Gänge, denn am Dienstagnachmittag dieser Woche fanden gleich mehrere Veranstaltungen statt. Beim Spielenachmittag stehen Karten- und Brettspiele auf dem Programm. Brigitta Pastucha, Dietmar Risto und Dieter Luckner kommen regelmäßig. Sie spielen gemeinsam mit anderen Bernauern Skat. „Mir gefällt vor allem die Atmosphäre und die Gemeinschaft“, sagt Risto. Er kommt mit dem Rad aus einem anderen Bernauer Stadtteil und freut sich auch auf das Stück Kuchen, gibt er zu. Denn das gehört, genau wie eine Tasse Kaffee, einfach dazu. Außerdem ist die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken an diesem Nachmittag in der barrierefreien Erdgeschosswohnung. Die beiden Ehrenamtlerinnen sind aber nicht nur da, um für einen reibungslosen Ablauf beim Spielenachmittag zu sorgen, der zweimal im Monat ausgerichtet wird. Sie besprechen auch den Veranstaltungsplan für den nächsten Monat. Dabei würde auch der ehrenamtliche Mitarbeiter Peter Hübner helfen, doch er befi ndet sich zurzeit im Urlaub. In dem Treffpunkt werden verschiedene Angebote für alle Altersgruppen gemacht. Meist sind es aber Senioren aus dem Bernauer Stadtteil Süd, die den Weg in die Begegnungsstätte fi nden. Sie nehmen am regelmäßig stattfi ndenden Quatschnachmittag teil, machen beim Kreativzirkel mit, lassen sich vom Kaffeekino unterhalten oder trainieren ihre Fingerfertigkeit beim Handarbeits- oder Basteltreff. „Ein Höhepunkt ist immer der Geburtstag des Monats“, berichtet Elke Huhn. Dort wird zusammen gefeiert und es gibt ein musikalisches Rahmenprogramm. Bei allen Veranstaltungen sind nicht nur Mitglieder der Volkssolidarität gern gesehen, sondern alle Interessierte. Die Räume können auch für Familienfeiern gemietet werden. „Da wir in einem Wohnhaus sind, sollte es nicht allzu laut sein“, sagt Beate Modisch. Daher richtet sich dieses Angebot eher an die ältere Generation. Auch wenn keine besondere Veranstaltung stattfi ndet, ist die Begegnungsstätte geöffnet – montags bis donnerstags von 12 bis 16 Uhr. Der Bernauer Treff existiert seit November 2004 und ist einer von fünf Begegnungsstätten der Volkssolidarität im Verbandsgebiet. Der Barnimer Kreisverband hat seine Geschäftsstelle in Eberswalde und hält eine Vielzahl von Angeboten für die Gegend parat. Dazu gehören unter anderem drei Kitas im Barnim, eine Tagespfl ege, eine Sozialstation und Jugendkoordinatoren in den Ämtern Biesenthal-Barnim und Britz-Chorin-Oderberg. Auch die Tagesbetreuung für chronisch psychisch Kranke, die Betreuung der Finowkanal- Terrassen, betreutes Wohnen und ein Kinderheimverband sind im Repertoire der Volkssolidarität. Finanziert wird das aus Fördergeldern, Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern. „Die Begegnungsstätten sind ein defi zitärer Bereich“, räumt Elke Huhn ein. Auch wenn er sich fi nanziell nicht rentiert, wird der Bernauer Treffpunkt gut besucht. Pro Monat kommen durchschnittlich 200 bis 220 Menschen. Seit 2011 steigt diese Zahl stetig, sagt Huhn, die seit mehr als 50 Jahren Mitglied der Volkssolidarität ist und sich seit 1997 ehrenamtlich einbringt. Auch die Bernauer Ortsgruppen erfreuen sich großer Beliebtheit. Dort sind rund 600 Mitglieder registriert. Insgesamt sind derzeit etwa 3.600 Menschen in dem Wohlfahrtsverband und 474 ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen die Mitglieder in den insgesamt 60 Ortsgruppen. Als nächste große Veranstaltung steht der 71. Jahrestag der Volkssolidarität Barnim e.V. an. Er wird am 24. Oktober 2016 mit einem Tag der offenen Tür in der Mauerstraße 17 in Eberswalde begangenen. Die Festlichkeit fi ndet von 11 bis 16 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Trödelmarkt, ein Kuchenbasar und eine musikalische Untermalung durch Evergreens mit Fräulein Liesbeth.