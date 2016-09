Bernau (fw). Nun soll es doch der Standort am Straussee werden. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der Kindernachsorgeklinik kamen Ende vergangener Woche zusammen und fassten den Beschluss, dass der Standort von der Bernauer Waldsiedlung nach Strausberg verlegt werden soll. Das Gremium richtet die Bitte an den Mäzen, sich aus fachlichinhaltlichen und aus zeitlichen Gründen für das dortige Grundstück zu entscheiden. Damit sprachen sich die Verantwortlichen gegen die Option aus, in Bernau zu bleiben. Der Zustand der derzeitigen Häuser in der Waldsiedlung auf dem Areal der Brandenburg-Kliniken entspreche nicht mehr dem „heutigem Standard“, heißt es seitens der Klinik. Daher sei ein Neubeginn nötig. Einen Neubeginn hielten die Mitglieder des Gremiums auch auf einer anderen Ebene für notwendig. Der derzeitige Geschäftsführer Peter Schmitz wurde mit sofortiger Wirkung abberufen. An seine Stelle tritt die 46-jährige Diplom-Sozialpädagogin und Betriebswirtin Sandra Bandholz.