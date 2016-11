Rüdnitz (e.b.). Zahlreiche Gäste, Kooperationspartner, Mitarbeiter und ehemalige und derzeitige Bewohner der Jugendeinrichtung Wendepunkt der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal fanden sich am Dienstag zur feierlichen Einweihung der drei neuen Häuser in Rüdnitz ein. Knapp 1,6 Millionen Euro sind insgesamt in die Errichtung dieser neuen Häuser gefl ossen. 72.000 Euro wurden von der Fernsehlotterie zur Verfügung gestellt, 250.000 Euro von der Aktion „Ein Herz für Kinder“, 550.000 Euro von den Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und 700.000 Euro von der Hoffungstaler Stiftung. Geschäftsführer Martin Wulff bedankte sich bei allen Partnern, die bei der Finanzierung der neuen Wohnstätten für 18 Jugendliche mitgeholfen haben. „Ohne schon einen dieser genannten Partner, hätte man dieses wichtige Vorhaben nicht realisieren können“, so Wulff. Pastor Dr. Johannes Feldmann, Vorstand und Geschäftsführer der Hoffnungstaler Stiftung, verwies in seiner Rede auf die zarten Anfänge der Arbeit im Wendepunkt vor fast zwölf Jahren, auf die in die Jahre gekommen Baracken bis hin zu dem, was heute im Wendepunkt geleistet wird. Er erteilte dem neuen Haus, seinen jungen Bewohnern und den Mitarbeitern Gottes Segen. Der Betheler Vorstandsvorsitzende Pastor Ulrich Pohl war extra zur Einweihung aus Bielefeld angereist. Er freute sich über die zahlreichen Gespräche mit den Jugendlichen und wünschte den Mitarbeitern vom Wendepunkt sowie den jungen Bewohnern, deren Lebensweg bisher nicht gradlinig verlaufen ist und die dort ein neues Zuhause gefunden haben, gutes Gelingen. Annette Faupel, Diplomsozialarbeiterin und Systemische Therapeutin im Wendepunkt, stellte beim anschließenden Empfang in ihrer Rede die Frage, was sich für die Beschäftigten und die Bewohner verändert hätte. Sie selbst gab auch die Antwort darauf: „Die neuen Häuser bedeuten eine absolute Wertschätzung. Und das sollten sie auch sein - für die Jugendlichen und für die Arbeit der Mitarbeiter.“