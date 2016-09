Bernau (fw). Eine halbe Stunde vor dem Start der Sondersitzung des Haupt- und Stadtentwicklungsausschusses zum geplanten Rathausneubau in Bernau hängen Thomas Strese (Unabhängige Fraktion) und seine Anhänger Plakate am Zaun vor der Rotunde der Grundschule am Blumenhag auf. Darauf ist ihre Meinung deutlich abzulesen: „Rathausneubau stoppen – Nein zur Abschmelzung des Stadtvermögens“. Die Fraktion hatte zu einer Demo gegen das Bauvorhaben aufgerufen. Der Grund: Die Kosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf 15,8 Millionen Euro und liegen damit um sechs Millionen Euro höher als im Kostenrahmen vorgesehen. Auf Flyern, die an die rund 30 Teilnehmer verteilt werden, wird gefragt, ob Bernauer eine Baustelle wie den Flughafen BER oder die Elbphilharmonie in Hamburg haben wollen. Trotz zwei Wettbewerben und Standortanalysen wollen die Unabhängigen, dass das Gebäude in der Bürgermeisterstraße nicht für das neue Gebäude abgerissen werden soll. Statt einem Rathaus in der Innenstadt wollen sie, dass die Johannaschule in der Mühlenstraße als Verwaltungsgebäude genutzt wird. Die Teilnehmer der Demo befürchten vor allem, dass die Kosten noch weiter steigen werden und betonen, dass die Verwaltung keinen Palast bräuchte. Die Stimmung auf der Sitzung ist wesentlich sachlicher. Neben den Vertretern des Stadtparlaments wurden Architekten und die Projektsteuerin eingeladen. Sie geben genaue Auskünfte darüber, wieso die Kosten derartig angestiegen sind. Ein großer Kostenfaktor seien die gestiegenen Preise für Baustoffe seit 2013. Die Differenz mache 500.000 Euro aus. Weitere Änderungen gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung seien eine multimediale Ausstattung für den Ratssaal (220.000 Euro), eine Dachterrasse (200.000 Euro), ein verbessertes Energiekonzept (136.000 Euro) sowie der Bau einer Aussichtsplattform (40.000 Euro). Zuzüglich Baunebenkosten von mehr als 330.000 Euro belaufen sich die Mehrkosten auf knappe 1,5 Millionen Euro. Auch die Einsparungsmöglichkeiten legte Architekt Thomas Bochmann offen: Wenn die Multimedia- Ausstattung, die Dachterrasse, die Aussichtsplattform und die geplante Tiefgarage für 411.000 Euro sowie die Baunebenkosten dafür wegfallen, könnten rund eine Million Euro eingespart werden. Da Stimmen nach einem anderen Standort laut wurden, stellte Projektsteuerin Barbara Gleitsmann eine Kosteneinschätzung für das Ladeburger Dreieck vor, das als möglicher Standort zur Debatte stand und bei Standortanalysen bereits untersucht wurde. Nach den notwendigen Schritten wie Planung und Baurechtsicherung wäre man im Mai 2019 auf dem Stand, auf dem die Verwaltung heute beim Standort Bürgermeisterstraße ist. Die geschätzten Kosten für einen Neubau am Ladeburger Dreieck beliefen sich auch auf rund 15 Millionen Euro. Im Gegensatz zur Innenstadt bestünden dort aber keine Fördermöglichkeiten. Diese liegen insgesamt bei 10,8 Millionen Euro und kämen aus dem Programm „Aktive Stadtzentren“. Dabei ist das geplante Rathaus aber Teil eines Paketes, zu dem auch die Kita Angergang, der Treff 23, der Kirchplatz 8 und das Kantorhaus gehören. Wenn das Rathaus nicht wie geplant am Markt entstehen würde, könnten auch die anderen Einrichtungen nicht gefördert werden. Derzeit sei lediglich eine Förderung von 1,7 Millionen Euro gesichert. Bürgermeister steht zu Standort Bernaus Bürgermeister André Stahl stellte dar, dass die bisherigen Ausgaben für den geplanten Neubau bei knapp 1,9 Millionen Euro liegen würden. Dazu kämen Verbindlichkeiten gegenüber Architekten, Projektsteuerern oder Statikern. Er spricht sich dafür aus, an dem geplanten Standort festzuhalten. „Wer eine leistungsfähige Verwaltung in einer belebten Innenstadt will, muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen“, sagte er in einer Stellungnahme. Vorwürfen, er wolle sich einen Palast errichten, tritt er entgegen. So sollen in dem neuen Rathaus vier Dezernate untergebracht werden, die derzeit an sieben Standorten in der Stadt verteilt sind. Er und die dem Bürgermeister zugeordneten Bereiche werden im bestehenden Rathaus bleiben. Das neue Gebäude habe den Sinn, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen und mehr Service für den Bürger zu bieten. Deutlichen Zuspruch für die Fortsetzung der Planungen an dem Innenstadt-Standort gab es auf der Sitzung von Elke Keil, Josef Keil (SPD/Freie Fraktion), Hildegard Bossmann, Dominik Rabe (Linksfraktion), dem parteilosen Klaus Labod und Georgi Tontschev (Bündnis für Bernau). Unschlüssig zeigte sich unterdessen Daniel Sauer (CDU). Seine Fraktion stellte eine Reihe von Anfragen. Darin ging es um den Zeitpunkt, an dem die Kostenerhöhung klar war. Bochmann antwortete darauf, dass es eine lange Vorplanung gab und man Anfang dieses Jahres angefangen habe, intensiv mit Planern zusammenzuarbeiten und dass seitdem konkrete Zahlen zusammengestellt wurden. Richtig zufrieden schien Sauer mit dieser und anderen Antworten nicht zu sein. Bevor sich seine Fraktion abschließend äußere, müsse sie sich beraten, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Kritik hagelte es wie zu erwarten von den Unabhängigen. Thomas Strese kündigte an, dass die Fraktion eine Bürgerbefragung in Betracht ziehe. Stahl befürwortete die Idee: „Wir bauen ein Rathaus für die Bürger, wenn sie es nicht wollen, bauen wir es nicht.“ Er befürworte Bürgerbeteiligung generell, gab Strese aber mit auf den Weg, dass es manchmal nicht gut sei, sich vor der eigenen Verantwortung zu drücken. Wie mit dem geplanten Rathausneubau weiterverfahren wird, liegt weiterhin bei den Stadtverordneten.