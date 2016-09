Bernau (fw). 13,5 Kilometer Glasfaser verlegt die Deutsche Telekom AG derzeit in Bernau. Am Montag fand der Baubeginn für schnelles Internet in der Puschkinstraße statt. Dort wurde einer von 17 Verteilern mit moderner Technik aufgestellt. Insgesamt werden 2.000 Haushalte in und um Bernau von dem Breitbandausbau profi tieren. Darunter unter anderem das Puschkinviertel, Albertshof, Birkholz, aber auch Regionen außerhalb der Stadt, wie Rüdnitz, haben ab Ende des Jahres die Chance auf sehr schnelles Internet. Bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beträgt die maximale Geschwindigkeit beim Download, etwa 40 Mbit/s ist die Upload- Geschwindigkeit. Dadurch wird auch das Streamen von Filmen, Serien oder Musik störungsfrei möglich sein. Telefonieren und Surfen im Internet sind dabei auch inbegriffen. Die technische Aufrüstung von Kupfer auf Glasfaser hat seinen Preis. Nach Angaben des Unternehmens kostet das Verlegen des neuen Mediums 70.000 Euro pro Kilometer. Die Inbetriebnahme der neuen Leitungen ist für den 5. Dezember 2016 geplant, bis voraussichtlich Ende November dieses Jahres soll die Modernisierung abgeschlossen sein. Mit der Investition des Unternehmens werde laut Bernaus Bürgermeister André Stahl nicht nur die Stadt aufgewertet, sondern auch jedes Grundstück im Ausbaugebiet. „Ein schneller Internet-Anschluss gehört heute zu den wichtigsten Forderungen, die von jungen Familien und mittelständischen Unternehmen an die Politik gestellt werden“, weiß der Rathaus-Chef. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner werden laut Telekom so gering wie möglich gehalten.