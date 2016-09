Barnim (fw). Die Bioland Imkerei an der Probstheide mit Sitz in Bernau hat den diesjährigen Wettbewerb um den Naturparkhonig des Jahres gewonnen. Das wurde auf dem Naturparkfest am vergangenen Wochenende in Liebenwalde bekannt gegeben. Der würzige Sommerhonig mit Faulbaum überzeugte die neunköpfi ge Jury, die sich am 1. September 2016 im Wandlitzer Barnim Panorama traf, um den besten Honig des Naturparks zu ermitteln. Die Bienen für den Siegerhonig standen in Oranienburg. Ein Sommerhonig mit Linde schaffte es auf den zweiten Platz. Heidrun Gehrke aus Schönow stellte ihre Bienenkiste in dem Ortsteil von Bernau auf. Ein Eberswalder Honig wurde von den Experten auf Platz drei gewählt. Der Frühlingshonig von Tom Würfel aus Zerpenschleuse überzeugte die Tester. Sein Bienenstock stand in Eberswalde. Die drei Sieger wurden aus 33 Honigsorten ermittelt. 17 davon kamen in die engere Auswahl