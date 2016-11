Bernau (fw). Das Kinder- und Familienzentrum „Regenbogen“ in Bernau hat einen komplett neugestalteten Hof, auf dem sich die Kinder austoben können. Am Montag wurden die verschönerten Außenanlagen und der Spielplatz offi ziell übergeben. Bei den Kleinsten war die Freude darüber am größten. Insgesamt haben rund 190 Kinder in der Einrichtung Platz. Sie können sich nun die Zeit am Käfer-Parcours, einer Netzschaukel und einem Sandkasten vertreiben. Dazu kommen ein Kletterschneckenhaus, eine Schaukel und ein Bolzplatz. Ein Kriechtunnel wurde ebenfalls eingerichtet. Er kann im Winter als Rodelberg genutzt werden. Leiterin Jillian Sternekiecker- Grünberg freut sich, dass die Kita bei der Planung einbezogen und eigene Ideen einbringen durfte, die ins pädagogische Konzept passen. Bereits seit 2011 hätte man sich mit ersten Fragen zur Spielplatzumgestaltung befasst. Von Februar bis Juli dieses Jahres wurde die Veränderung vorgenommen. Zwei weitere Projekte sollen in diesem Jahr noch umgesetzt werden. So sollen ein Brotbackofen und eine Naturbaustelle entstehen, die das Angebot für die Kinder abrunden. Bernaus Bürgermeister André Stahl hatte noch einige Bälle für sie im Gepäck. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit dem AWO Kreisverband Bernau e.V., der Träger der Einrichtung ist. Insgesamt wurden 3.000 Quadratmeter Gelände bearbeitet und etwa 580 Quadratmeter Terrasse neu verlegt. Inklusive Planung beliefen sich die Kosten auf 300.000 Euro.